Explozia a avut loc în regiunea Karnobat. În respectivele depozite se afla muniție veche. Din fericire nu au fost înregistrate victime după incident.

Viceprimarul orașului, Stefka Ivanova, spune că focarele sunt ținute sub control. Între timp, zona va fi monitorizată de la înălțime, cu drone, pentru inspectarea pagubelelor și pentru depistarea eventualelor pericole, conform frognews.bg.

The Kyiv Independent scrie că firma omului de afaceri din Bulgaria a furnizat arme Ucrainei după 2014.

