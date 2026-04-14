Astfel, Aleksandar Vučić i-a răspuns aspru lui Peter Magyar (foto), calificând drept „nesăbuite” și „stupide” comentariile acestuia referitoare la rolul lui Vladimir Putin de „naș” al autocraților. Anterior, Magyar a afirmat că liderul rus trage sforile și în Serbia.

Partidul Tisza al lui Magyar a obținut o victorie zdrobitoare la urne, punând capăt celor 16 ani de dominație a lui Viktor Orbán. Orbán și Vučić au menținut legături politice strânse pe tot parcursul acestei perioade.

Luni seara, într-o declarație pentru postul public de televiziune din Serbia, Vučić a calificat drept „stupide” remarca anterioară a lui Magyar, după ce liderul maghiar sugerase că știe cine orchestrează alianța politică dintre Orbán, premierul slovac Robert Fico și Vučić.

„Știu exact ce se întâmplă în Serbia și știu, de asemenea, ce fel de legături există între guvernul Orbán și Serbia condusă de Vučić, precum și între Robert Fico din Slovacia și Viktor Orbán”, a declarat Magyar luni, în cadrul unei conferințe de presă internaționale.

„Știu, de asemenea, aproximativ cine se află în spatele acestui lucru — cine este nașul din spatele acestor mari prietenii”, a adăugat el.

Vučić a răspuns dur în timpul unui interviu acordat postului public de televiziune sârb.

„El a spus că știe cine se află în spatele acestor relații dintre Orbán, Fico și Vučić. Și eu îl întreb: cine se află în spatele lor? Haide, răspunde-mi!”, a spus Vučić, citat de Euronews.

„El habar n-are... sugerând că ar putea fi Putin. Dacă nu aș fi preocupat de relațiile cu maghiarii din țara noastră și cu Ungaria însăși, aș numi declarația lui prostească și iresponsabilă”, a adăugat Vučić.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Magyar a vorbit și despre descoperirea unor explozibili în apropierea conductei de gaz TurkStream din Serbia, aproape de granița cu Ungaria, sugerând că ar putea fi vorba despre o operațiune de tip „steag fals”.

El a afirmat că, în timpul campaniei electorale, a existat un incident care semăna cu un astfel de atac, adăugând că viitorul său guvern va investiga ce s-a întâmplat cu exactitate și dacă pericolul a fost real, fără a exclude însă posibilitatea unei amenințări autentice.

Autoritățile sârbe au anunțat pe 5 aprilie că două genți cu explozibili au fost descoperite în apropierea conductei, care transportă gaze naturale rusești către Ungaria.

La rândul său, Vučić a declarat că ancheta va fi finalizată, iar concluziile îi vor fi comunicate lui Magyar, susținând că acestea vor demonstra că s-a bazat pe informații eronate din presa tabloidă.

În ciuda schimbului de replici, ambii lideri și-au exprimat dorința de a menține relații bilaterale bune, iar Vučić l-a felicitat pe Magyar după alegerile de duminică.