„Este împotriva intrării Ucrainei în Uniunea Europeană și m-aș mira să nu fie împotriva intrării Republicii Moldova", a spus Băsescu la Digi24, adăugând că Peter Magyar „este un suveranist în sufletul lui, nu crede că se va schimba ceva", transmite news.ro.

Fostul președinte estimează că „un singur lucru se va schimba: va executa tot programul de 27 de puncte care va permite să-și încaseze cele 17 miliarde de euro, de care are nevoie și are dreptul la ele de la Uniunea Europeană".

Întrebat dacă un personaj politic similar ar fi posibil în România, având în vedere clasa politică autohtonă, Băsescu a răspuns tranșant: „Nu e posibil".