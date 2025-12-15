Eurovision 2026 închide lista țărilor participante, cel mai mic număr din 2004. România revine în concurs

Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), care organizează concursul Eurovision, a prezentat lista ţărilor care vor participa la cea de-a 70-a ediţie a acestuia, care va avea loc în luna mai la Viena, în Austria.

Anul acesta, apelul la boicot al mai multor țări, după confirmarea participării Israelului, a afectat competiția. Treizeci și cinci de țări se vor lupta pentru a-i succeda contratenorului JJ, câștigătorul austriac al Eurovision 2025 cu piesa sa „Wasted Love”.

Boicot în lanț din cauza participării Israelului

În ultimele săptămâni, cinci țări au anunțat că vor boicota concursul și nu vor merge în Austria: Spania, Irlanda, Islanda, Țările de Jos și Slovenia. Astfel, ele își manifestă opoziția față de includerea controversată a Israelului și denunță situația umanitară din Gaza.

UER anunță că trei țări revin în competiție: Bulgaria, România și Moldova, absente de trei, doi și, respectiv, un an, în special din motive financiare. Astfel, în concurs vor fi cu două țări mai puțin decât anul trecut.

Absențe notabile la ediția din 2026

Chiar dacă absența Spaniei, membru al Big Five — cei mai mari contribuabili, care nu a lipsit până acum de la nicio ediție a Eurovision din 1961 — sau a Țărilor de Jos, care a câștigat concursul de cinci ori și face parte din țările fondatoare ale competiției, va marca ediția din 2026.

Lista țărilor participante la Eurovision 2026:

Albania

Armenia

Australia

Austria

Azerbaidjan

Belgia

Bulgaria

Croația

Cipru

Republica Cehă

Danemarca

Estonia

Finlanda

Franța

Georgia

Germania

Grecia

Israel

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburg

Malta

Moldova

Muntenegru

România

Norvegia

Polonia

Portugalia

San Marino

Serbia

Suedia

Elveția

Ucraina

Marea Britanie

Câștigătorul Eurovision 2024 a anunțat că dă înapoi trofeul

Câștigătorul Concursului Eurovision 2024, Nemo, a anunțat că va „returna trofeul” după ce Israelului i s-a permis să participe la concursul de anul viitor.

Cântărețul elvețian, în vârstă de 26 de ani, a câștigat concursul cu piesa „The Code”, devenind primul muzician care s-a declarat deschis non-binar care a câștigat concursul și al treilea câștigător care a reprezentat Elveția. Cu toate acestea, el a anunțat că va returna trofeul la sediul EBU din Geneva, scrie metro.co.uk.

Într-o declarație publicată pe Instagram, artistul a scris: „Anul trecut am câștigat Eurovision și am primit trofeul. Și chiar dacă sunt extrem de recunoscător comunității din jurul acestui concurs și pentru tot ceea ce m-a învățat această experiență, atât ca persoană, cât și ca artist, astăzi nu mai simt că acest trofeu își are locul pe raftul meu.

Eurovision susține că reprezintă unitatea, incluziunea și demnitatea pentru toți. Aceste valori au făcut ca acest concurs să fie semnificativ pentru mine. Dar participarea continuă a Israelului, în timpul a ceea ce Comisia internațională independentă de anchetă a ONU a concluzionat că este un genocid, arată un conflict clar între aceste idealuri și decizia luată de EBU.”

