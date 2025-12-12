17 artişti portughezi anunţă că vor boicota Eurovisionul. „Nu suntem complici la încălcarea drepturilor omului”

Şaptesprezece muzicieni şi interpreţi au anunţat că nu vor reprezenta Portugalia la Eurovision 2026 în cazul în care vor câştiga Festivalul da Canção.

Decizia a fost luată ca reacţie la participarea Israelului la concurs. Aceştia regretă faptul că RTP, postul public de televiziune, şi-a menţinut participarea la Eurovision, în ciuda confirmării participării Israelului în cadrul adunării generale a Uniunii Europene de Radiodifuziune din 4 decembrie.

„Cu cuvinte şi cântece, acţionăm în limitele posibilităţilor care ne sunt oferite. Nu suntem complici la încălcarea drepturilor omului”, scriu ei într-un comunicat comun.

Artiştii indică faptul că „în ciuda excluderii Rusiei din ediţia 2022 a Eurovisionului din motive politice – invadarea Ucrainei –, acelaşi destin nu a fost rezervat Israelului, care, potrivit ONU, comite acte de genocid împotriva palestinienilor din Gaza”.

Presiuni asupra radiodifuzorului public RTP

În competiţia pentru cea de-a 60-a ediţie a Festivalului da Canção 2026, care va avea loc în perioada 21–28 februarie, cu finala pe 7 martie, participă 11 artişti. Câştigătorul acestei competiţii naţionale va reprezenta Portugalia la Eurovision.

Printre aceştia se numără Cristina Branco, grupul Bateu Matou, Rita Dias, Djodje, Beatriz Bronze (care concurează sub numele de Evaya), Francisco Fontes, Gonçalo Gomes, Inês Sousa, Jorge Gonçalves (Jacaréu), Marquise, grupul Nunca Mates o Mandarim şi Pedro Fernandes.

Ca răspuns la această declaraţie, RTP a publicat propriul comunicat în publicaţia Sábado: „Indiferent de decizia artiştilor care susţin această declaraţie, RTP va organiza din nou Festivalul da Canção şi îşi reafirmă participarea la Concursul Eurovision 2026”.

Radiodifuzorul portughez rămâne sub presiune, întrucât o petiţie publică lansată pe 5 decembrie solicită retragerea imediată a Portugaliei din Eurovision atâta timp cât Israelul rămâne în competiţie. Semnatarii afirmă că poziţia RTP „plasează Portugalia de partea greşită a istoriei” în faţa „catastrofei umanitare şi a ofensivei militare în curs din Fâşia Gaza”. Petiţia a strâns deja peste 20.000 de semnături.

Aceste poziţii sunt exprimate într-un context mai larg de boicot al concursului din cauza participării Israelului. La 10 decembrie, Islanda s-a alăturat Spaniei, Ţărilor de Jos, Irlandei şi Sloveniei printre ţările care s-au retras.

Câștigătorul Eurovision 2024 a anunțat că dă înapoi trofeul

Câștigătorul Concursului Eurovision 2024, Nemo, a anunțat că va „returna trofeul” după ce Israelului i s-a permis să participe la concursul de anul viitor.

Cântărețul elvețian, în vârstă de 26 de ani, a câștigat concursul cu piesa „The Code”, devenind primul muzician care s-a declarat deschis non-binar care a câștigat concursul și al treilea câștigător care a reprezentat Elveția. Cu toate acestea, el a anunțat că va returna trofeul la sediul EBU din Geneva, scrie metro.co.uk.

Într-o declarație publicată pe Instagram, artistul a scris: „Anul trecut am câștigat Eurovision și am primit trofeul. Și chiar dacă sunt extrem de recunoscător comunității din jurul acestui concurs și pentru tot ceea ce m-a învățat această experiență, atât ca persoană, cât și ca artist, astăzi nu mai simt că acest trofeu își are locul pe raftul meu.

Eurovision susține că reprezintă unitatea, incluziunea și demnitatea pentru toți. Aceste valori au făcut ca acest concurs să fie semnificativ pentru mine. Dar participarea continuă a Israelului, în timpul a ceea ce Comisia internațională independentă de anchetă a ONU a concluzionat că este un genocid, arată un conflict clar între aceste idealuri și decizia luată de EBU.”

