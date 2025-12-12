Europenii cer garanții de securitate Statelor Unite „înainte de orice discuţie despre chestiunile teritoriale contencioase”

12-12-2025 | 21:40
emmanuel macron
Europenii şi ucrainenii le cer Statelor Unite să aducă „garanţii de securitate” înainte de orice negociere teritorială în estul Ucrainei ocupat de ruşi, a declarat vineri seară preşedinţia franceză, potrivit AFP şi Reuters.

Sabrina Saghin

„Este nevoie de o vizibilitate deplină privind garanţiile de securitate pe care europenii şi americanii le pot da ucrainenilor înainte de orice discuţie despre chestiunile teritoriale contencioase.”, a spus un consilier al preşedintelui Emmanuel Macron.

Potrivit preşedinţiei franceze, ucrainenii nu au făcut „niciun acord teritorial”.

„Ucrainenii nu au făcut niciun acord privind teritoriile, nu au în vedere astăzi un acord privind teritoriile şi nu au în vedere nicio zonă demilitarizată”, a insistat consilierul citat. 

Sursa: Agerpres

