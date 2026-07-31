Cele mai mari temperaturi, de până la 38 de grade, se vor atinge în Câmpia de Vest. În schimb, pe litoral se vor înregistra 26...27 de grade. Soarele strălucește în cea mai mare parte a țării și doar pe la munte s-ar putea să plouă slab.

În Dobrogea și Bărăgan, soarele încălzește rapid atmosfera și temperaturile ajung la 32 de grade în Bărăgan. La malul mării va fi puțin mai răcoare.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se face puțin mai cald. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei și doar pe la munte se mai adună câțiva nori de ploaie.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi foarte frumoasă, cu soare și temperaturi cu 2...3 grade peste cele înregistrate joi.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme frumoasă, dar se face foarte cald. După prânz se instalează canicula și se ating 36 de grade la Satu Mare. Disconfortul termic va crește.

În ținuturile vestice, cerul rămâne curat pe tot parcursul zilei. Cresc temperaturile și pe aici. După prânz se vor înregistra 38 de grade la umbră și aerul devine aproape irespirabil.

În Transilvania, acum dimineața este mai răcoare în depresiuni și se semnalează puțină ceață. Soarele încălzește rapid atmosfera, iar temperaturile ajung la 34 de grade la Alba Iulia. La munte, după prânz, pot să vină câteva averse.

În sud-vestul țării, apar câțiva nori în zonele de munte și e posibil să picure trecător spre seară. În rest, avem cer senin și caniculă în sudul și în vestul Olteniei. Maximele ajung la 36 de grade și indicele de confort termic depășește pragul critic de 80 de unități.

Și în ținuturile sudice se face foarte cald. Temperaturile în creștere față de ieri se opresc la 34 de grade la Alexandria, iar stresul termic va crește și pe aici.

Vremea în București

În București avem încă o zi cu vreme călduroasă și cer curat. Disconfortul termic va crește și după prânz se vor înregistra în jur de 34 de grade.

Ziua de sâmbătă aduce încă o zi cu cer mai mult senin și tot 34 de grade după-amiaza. Avem încă o zi senină și un vânt un pic mai activ.

Duminică, valul de căldură persistă. Avem o amiază cu mult soare și tot 34 de grade la umbră. Crește disconfortul termic și se simte puțin și vântul.

Luni se ating 34 de grade, dar vremea rămâne călduroasă și stresul termic ridicat. Avem soare pe tot parcursul zilei și câțiva nori trecători. În noaptea de luni spre marți, minima va ajunge la 19 grade.

Vremea la munte

Și la munte se anunță vreme caldă. Domină timpul frumos, însă după-amiaza și seara, în Carpații Orientali și Meridionali, se înnorează și izolat vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice.

Sâmbătă avem încă o zi cu soare și temperaturi ridicate. În a doua parte a zilei se mai adună câțiva nori și va ploua slab, pe suprafețe restrânse. În vestul Carpaților Meridionali, vântul o să bată cu 40...45 km/h.

Duminică se anunță încă o zi frumoasă. Vântul devine ceva mai insistent, iar către seară, în Carpații Meridionali, vin câteva ploi slabe cu fenomene electrice.

Luni, în cea mai mare parte a zilei, cerul va fi senin. După-amiaza și seara se mai adună norii și doar izolat apar averse slabe și descărcări electrice.

Vremea la mare

La mare urmează o zi frumoasă, cu cer curat și temperaturi de până la 28 de grade. Vântul va avea intensificări ușoare după-amiaza, cu rafale de 40...45 km/h, iar în apa mării vor fi în jur de 22 de grade.

Sâmbătă nu prea vedem norii. Se mai încălzește puțin și se ating 30 de grade în stațiuni. Vântul mai are unele intensificări după orele prânzului.

Duminică avem atmosferă însorită toată ziua. Vântul adie plăcut, iar pe plajă temperaturile urcă până la 30 de grade. Apa mării are în jur de 24 de grade.

Luni cerul rămâne senin, vântul va fi ceva mai activ, iar temperaturile din stațiuni vor ajunge tot la 30 de grade.