Franța se pregătește pentru una dintre cele mai fierbinți zile ale anului. Duminică, 35 dintre cele 96 de departamente ale țării intră sub alertă roșie de caniculă, temperaturile urmând să atingă între 39 și 40 de grade Celsius în numeroase regiuni, iar local, izolat, chiar 41 de grade.

După o reuniune de criză, premierul francez Sébastien Lecornu a decis interzicerea preventivă a consumului de alcool în cadrul festivalurilor și evenimentelor publice organizate duminică în zonele aflate sub alertă maximă.

În schimb, autoritățile din Paris au decis să lase parcurile deschise pe tot parcursul nopții pentru a oferi locuitorilor posibilitatea de a găsi refugiu în spațiile verzi.

În Germania, serviciul meteorologic național a emis avertizări pentru aproape întreg teritoriul țării. Temperaturile sunt așteptate să se apropie de 38 de grade Celsius, iar combinația dintre căldură și umiditate poate favoriza apariția unor furtuni severe.

Și Italia se confruntă cu temperaturi extrem de ridicate, cu maxime prognozate de 36-37 de grade Celsius.

La Roma, turiștii care vizitează Colosseumul au fost nevoiți să stea la cozi sub un soare arzător. Mulți au căutat răcoare în spațiile subterane aflate sub ruinele Templului lui Claudius.

În Bologna, unul dintre cele mai fierbinți orașe ale Italiei, oamenii s-au răcorit la celebra Fântână a lui Neptun și s-au adăpostit la umbra porticurilor istorice.

Schimbările climatice amplifică efectele valurilor de căldură

În Spania, federația de fotbal a decis să închidă zona pentru suporteri amenajată în Piața Colón din Madrid din cauza temperaturilor extrem de ridicate. Autoritățile au luat măsura pentru a reduce riscurile la care sunt expuși oamenii în timpul valului de caniculă.

Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice fac ca valurile de căldură să devină mai frecvente și mai intense în Europa, crescând riscurile pentru sănătatea populației și pentru economie.