În Franța, Spania, Germania sau Belgia au fost anunțate alerte de caniculă, iar autoritățile au luat măsuri pentru a proteja populația.

Meteorologii francezi au avertizat că fenomenul afectează aproape jumătate din populația Hexagonului.

La Paris, edilul a transmis că se fac pregătiri pentru un posibil cod roșu de caniculă, ce ar putea fi emis duminică.

Tinerii din Paris se răcoresc prin gesturi riscante

La Paris, unde au fost ieri 36 de grade Celsius, tinerii au găsit o manieră periculoasă pentru a se răcori. S-au întrecut în sărituri de pe o pasarelă în apele Canalului Saint-Martin. Polițiștii au intervenit de mai multe ori pentru a elibera podul, însă imediat alți temerari le luau locul celor forțați să plece.

60 de departamente franceze sunt azi sub cod portocaliu de caniculă. Guvernul francez a activat centrul de criză, cu participarea miniștrilor de interne, ai educației, sănătății, muncii și transporturilor. Măsuri speciale în caz de caniculă au fost implementate și la nivel local.

Ali Rabeh, primarul orașului Trappes: „Școlile sunt răcite pe timpul nopții pentru a contribui la scăderea temperaturilor din interior. Acest lucru le permite clădirilor «să respire» și să rămână mai răcoroase atunci când copiii sosesc a doua zi”.

În plus, dezvoltăm spații care funcționează ca adevărate «insule de răcoare» în oraș”.

Canicula afectează tot mai multe state europene

Și germanii se sufocă sub un soare necruțător. Doar pe malul Mării Baltice s-a putut respira, în timp ce trei landuri din vest și centru au fost sub alertă de temperaturi extreme.

În marile orașe, localnicii au căutat răcoarea piscinelor publice.

În Belgia a fost emis, de asemenea, cod portocaliu de caniculă. Iar companiile au implementat măsuri speciale pentru cei care sunt nevoiți să muncească în condiții de cuptor.

Louise Onimus - manager de șantier: „Evităm activitățile prea solicitante, care implică efort intens sau manipularea unor greutăți mari. Pe unele le amânăm pentru mai târziu, astfel încât să nu ajungem acasă complet epuizați”.

Și Spania a fost acoperită aproape în totalitate de un val de căldură sahariană. Sudul insulei Mallorca este sub avertisment portocaliu de caniculă, cu maxime de 40 de grade Celsius, azi, la prânz. Provincia Granada este vizată de un cod galben de căldură. Ieri, unele școli au ținut cursurile în aer liber, unde copiii s-au putut juca cu apa.

Arșița a pus stăpânire inclusiv pe Elveția și Austria. Este extrem de cald și în sudul Angliei, în Italia ori Portugalia.