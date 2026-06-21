ANM: Caniculă și furtuni în România până miercuri. 20 de județe sub avertizare și temperaturi de până la 36 de grade

Meteorologii anunță că, până miercuri seară, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor țării, iar disconfortul termic va fi accentuat în cele vestice și sud-vestice.

Duminică și luni, în unele zone vor fi furtuni, cu ploi torențiale, vijelii și grindină. Douăzeci de județe din Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Transilvania și Muntenia se află, duminică, sub Cod galben de caniculă, cu temperaturi de până la 36 de grade. În același timp, în sudul Banatului, Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali va fi Cod galben de furtuni. În București, vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de duminică, de la ora 10.00, până miercuri, la ora 21.00, privind vreme călduroasă, local caniculă și disconfort termic și instabilitate atmosferică. Astfel, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat în cele vestice și sud-vestice, iar miercuri în cele sudice. Maximele termice vor fi cuprinse între 26...28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și 31...33 de grade în vestul, nord-vestul, centrul, sudul și sud-estul teritoriului, mai ridicate până spre 35...36 de grade, duminică, în Banat, Crișana și în sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă. Totodată, duminică și luni, în zona Carpaților Occidentali și Meridionali, precum și în vestul țării, marți în sud-vest, centru, nord și nord-est, iar miercuri în centrul, sudul și sud-estul teritoriului local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40...60 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Citește și Un bărbat de 75 de ani din Hunedoara şi-a ameninţat soţia cu un pistol. Arma, deținută ilegal, era primită de la tatăl său 20 de județe, sub Cod galben de caniculă și disconfort termic ANM a emis și o atenționare Cod galben privind temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, valabilă duminică, între orele 12.00 și 21.00, în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, în vestul și centrul Transilvaniei, precum și în vestul și sud-vestul Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.



Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Arad, Timiș, Alba, Hunedoara, Sibiu, Mureș, Vâlcea, Gorj, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. O altă atenționare Cod galben va fi în vigoare în același interval, în județele Caraș-Severin, Hunedoara și unele zone ale județelor Bihor, Sălaj, Cluj, Alba, Arad, Timiș, Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Argeș, dar vizează instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

„În intervalul menționat, în sudul Banatului, Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp”, au transmis meteorologii. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi, pe arii restrânse, și în restul Banatului și în Crișana, în special spre seară. Luni, între orele 12.00 și 21.00, va fi în vigoare o altă atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat, în Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Mureș.

Luni, în Maramureș, nord-vestul și nord-estul Transilvaniei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), pe arii restrânse, va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei. Luni, în același interval orar, va fi Cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, în Bihor, Arad, Timiș, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin și parțial în județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Cluj și Sălaj.

„În intervalul menționat, la început în Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali, apoi în Banat, Crișana și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp”, a transmis ANM. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi, pe arii restrânse, și în restul teritoriului, îndeosebi în sud-vestul Olteniei. Cum va fi vremea în București până la mijlocul săptămânii În zona municipiului București, duminică vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, când va crește probabilitatea pentru averse slabe (2...3 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade. Luni, vremea va fi în continuare călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade. Marți, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare seara, când va crește probabilitatea pentru averse (5...8 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade, iar cea minimă va fi de 18...20 de grade. Pe parcursul zilei de miercuri, vremea se va menține călduroasă și disconfortul termic ridicat (indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități), iar gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Astfel, cerul va fi variabil, însă după-amiaza vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale (se vor acumula 5...8, izolat peste 12 l/mp), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală de 40...45 km/h) și posibil vijelii. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade.

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