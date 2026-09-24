Imaginile au impresionat mii de oameni, iar străinii au strâns pentru el aproape 250.000 de dolari, relatează New York Post.

Don Johnson a fost surprins în timp ce îi returna lui Erin Howell bagajul pierdut în timpul unui zbor recent. Femeia din zona Dallas-Fort Worth a fost uimită când l-a văzut pe bărbatul de 81 de ani cărând bagajul până la ușa locuinței sale, potrivit imaginilor surprinse de camera de securitate a casei.

„Zilele trecute, camera de la ușa casei mele a surprins un bărbat de 81 de ani care urca încet și cu mare greutate pe o scară abruptă, cărând bagajul meu greu, pierdut în timpul unui zbor recent. Părea absolut epuizat, iar fiecare pas era făcut cu un efort uriaș”, a scris Howell pe GoFundMe.

„Mi s-a rupt inima să văd un om de vârsta lui făcând o muncă fizică atât de grea și istovitoare. Realitatea este că nu muncește pentru că își dorește, ci pentru a supraviețui”, a adăugat Howell.

Bărbatul livrează bagaje

Johnson lucrează de trei ani ca subcontractor independent, livrând bagajele pierdute proprietarilor lor. A început să facă acest lucru după ce soția sa, Josephine, a fost diagnosticată cu o formă agresivă de cancer.

Cei doi sunt căsătoriți de 57 de ani și s-au mutat împreună cu fiica lor, ceea ce i-a ajutat într-o oarecare măsură în lupta extrem de dificilă cu boala.

Cu toate acestea, facturile medicale și costurile medicamentelor au crescut rapid, iar Johnson a ajuns copleșit de cheltuieli. A decis că trebuie să muncească pentru a putea „să se descurce”.

„Este singurul loc de muncă unde m-ar angaja”, i-a spus Johnson lui Howell.

„Odată cu creșterea prețurilor la alimente, a cheltuielilor și a tuturor celorlalte, abia reușeam să ne descurcăm”, a declarat Johnson pentru NBC5 Dallas-Fort Worth. „Am încercat la Amazon, la Walmart și în alte locuri. Fie nu era momentul potrivit, fie pur și simplu nu m-au ales.”

Johnson a lucrat în mod regulat câte 14 ore pe zi pentru a câștiga bani în plus, chiar și la vârsta sa înaintată.

Munca solicitantă l-a obligat să conducă sute de kilometri în fiecare zi. Mașina sa a ajuns să aibă peste 200.000 de mile la bord, iar acest lucru a dus la probleme mecanice majore.

„La o vârstă la care ar trebui să se odihnească și să petreacă fiecare clipă prețioasă alături de soția sa, el este pe drum, ridicând bagaje grele doar pentru a o putea menține în viață și a avea grijă de ea”, a spus Howell.

Femeia a organizat o strângere de fonduri

După ce a revăzut imaginile emoționante, femeia a decis să organizeze o campanie de strângere de fonduri pentru Johnson, mobilizând comunitatea.

„Nu ar trebui să mai fie nevoit să poarte singur această povară financiară și fizică zdrobitoare”, a spus ea. „Fiecare dolar strâns în cadrul acestei campanii va fi folosit direct pentru a-i ajuta să treacă peste această criză.”

Campania de strângere de fonduri a adunat peste 244.000 de dolari din obiectivul de 300.000 de dolari de la lansarea sa, pe 2 septembrie.

Johnson i-a mulțumit lui Howell pentru gestul său și spune că intenționează să folosească banii pentru a-și schimba situația.

„Cred că voi putea să mă opresc din muncă și este ceva extraordinar”, a declarat el pentru KDFW. „Încă nu am trecut complet peste această perioadă dificilă, dar ne apropiem foarte repede.”

Josephine a spus că donațiile și mesajele primite i-au dat speranță în lupta cu boala.

„Pot să înfrunt asta. Cred că aceasta este marea diferență”, a spus Josephine. „Unii oameni ne-au transmis mesaje și ne-au spus că se roagă pentru noi. Și este pur și simplu un sentiment de bucurie.”