Primele coduri galbene intră în vigoare în weekend și vizează vestul țări. De altfel, toată jumătatea vestică a ţării se află sub cod galben şi vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă.

Sâmbătă sunt așteptate 34 de grade, iar duminică valul de căldură se intensifică, cu maxime ce pot depsi la 36 de grade la umbră. Indicele de temperatură umezeala va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că organismul resimte mai intens căldura.

Şi indicele UV va ajunge la un nivel foarte înalt, iar medicii ne recomandă să nu ieşim din casă fără să folosim crema cu protecţie solară. Mare atenţie de unde le cumpăraţi, pentru că pot fi contrafăcute.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Am rugat un dermatolog să analizeze patru creme cu protecţie solară 50 SPF, din categoria dermatocosmetice, cumpărate de pe mai multe platforme online. Cu ajutorul unui aparat rezultatul arata astfel”:

”Vedem că din cele 4 creme, 3 îşi fac efectul şi una din ele nu are protecţie solară deloc, deşi pe etichetă avea protecţie 50. Iar aplicarea este unifrmă, am lăsat zona nasului fără. Arată exact ca zona în care nu am aplicat SPF... exact, imagini similare, pe nas şi zona frunţii".

Crema care a picat testul are un ambalaj ce semăna izbitor cu cel al brandului oficial, doar că a fost mult mai ieftină.

Şi firmele producătoare se luptă cu acest fenomen şi încearcă să-l combată. Medicii avertizează că piaţa este inundată de cosmetice contrafăcute şi spun că riscurile sunt foarte mari.

Ana-Maria Păunescu, Medic Specialist Dermatolog: ”Textura mi s-a părut diferită, intră foarte greu în piele şi grunjoasa ca aspect. În primul rând, apar probleme legate de expunerea la UV, adică nu mai suntem protejaţi. Pot apărea arsuri solare, de asemena pot apare pete, agravarea melasmei, rozaceei. Pe termen lung creşte riscul de cancere cutanate. Pe de altă parte pot conţine ingrediente care pot da reacţii alergice de tipul dermatita de contact, usturime, mâncărime, roşeaţa”.

Aceste riscuri sunt valabile la toate produsele neconforme, pe care le aplicăm pe ten, fie că vorbim de farduri de obraz, de pleoape, pudre sau rujuri. Primele falsificate sunt cosmeticele foarte lăudate pe reţelele de socializare.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Am comandat aceste produse ale unui brand american, care la monentul comenzii nu livra în România, iar cosmeticele costa cel puţin dublu faţă de cât am plătit noi. Calitatea este îndoielnică, uitaţi câte se greu se deschide”.

Prețul mic este primul indicator că lucrul dorit de noi poate fi falsificat.

Apoi, nu ar strica să fim atenți la calitatea ambalajului. Dacă produsul se deschide greu trebuie să ne dea de gândit.

Cristi Movila Specialist Ecommerce: "În urma investigaţiilor făcute de Comisia Europeană au constata că marea parte, o proporţie covârşitoare, a produselor care intră în ţară din afară UE, vândute din asia, sunt neconforme, nu respectă formele de siguranţă sau calitatea e foarte slabă. Sunt zeci de mii de selleri poate chiar sute de mii, e foarte greu, imposibil pt market place să verifice toate produsele pe care le livrează în fiecare zi sellerul”.

De asemenea, pe cele mai multe platforme online este menţionat faptul că firmele care comercializează produsele garantează că respectă normele Uniunii. În realiate acest lucru nu se întâmplă de fiecare dată.

Csaba Bekesi, Preşedintele ANPC: "În ţară, peste 1000 de operatori economici au fost verificaţi, au fost date peste peste 800 de amenzi contrsventionale, în valoare de 5 milioane de lei, sumele sunt foarte mari, şi strict în mediul online 25 de operatori au fost verificaţi".

Cei de la ANPC verifică doar firmele însă nu pot testa şi calitatea produselor aşa că de multe ori clienţii sunt redirecţionaţi către Ministerul sănătăţii.