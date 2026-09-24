"Ei acuză Israelul, micuţul Israel, de colonialism - ce colonialism?", a exclamat Benjamin Netanyahu la Adunarea Generală a ONU. "Printre ei se numără şi oameni din Marea Britanie şi Franţa. Dumnezeule, ei sunt cei care au inventat termenul", a spus el.

"Coloniile lor acoperă întreaga planetă", a adăugat premierul israelian.

El a mai afirmat că "ar trebui să le fie ruşine" celor care acuză Israelul de genocid, inclusiv primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, conform Reuters.

Netahyanu i-a mai transmis lui Mamdani că "nu îl poate face să tacă". În acelaşi timp, el l-a numit "tiran" pe preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. "Şi acum, cea mai recentă ţară care a devenit o mare sursă de propagare de minciuni antisemite este Turcia", a declarat liderul israelian.

Delegații părăsesc în masă sala în momentul în care Netanyahu urcă la tribună

Zeci de delegați prezenți la Adunarea Generală a ONU au fost văzuți părăsind sala în momentul în care Benjamin Netanyahu a urcat pe scenă.

În același timp, mici grupuri din public – inclusiv delegația israeliană – au fost văzute aplaudându-l pe Netanyahu.

Înainte de a-și începe discursul, premierul Israelului a declarat:

„Dacă mai există lași morali care nu au părăsit încă această sală, vă rog să o faceți acum.”