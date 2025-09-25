Europa este prea slabă pentru a-l contracara pe Trump, spune liderul conservator Weber

„Pentru prima dată avem un președinte care, așa cum am văzut vara aceasta, slăbește puterea economică a Europei jucând cartea militară”, a spus Weber, miercuri seară, la televiziunea publică germană, referindu-se la discuțiile anterioare privind un acord comercial între UE și SUA, scrie Politico.

„Trump a folosit clar această metodă pentru a diviza Europa și pentru a slăbi poziția Ursulei von der Leyen în negocieri.”

Weber a sugerat că Europa depinde prea mult din punct de vedere militar de SUA — și este prea slabă pe cont propriu — pentru a se opune cerințelor administrației Trump și, în același timp, pentru a face față amenințării reprezentate de președintele rus Vladimir Putin.

„Suntem dezarmați într-o lume a furtunilor, pentru că nu ne-am pregătit pentru lumea de astăzi”, a spus liderul PPE. „Am fost într-o poziție slabă în timpul negocierilor comerciale... pentru că jumătate din Europa — Balcanii, Polonia, România — pur și simplu se tem cu adevărat de Putin. Și singurul lucru care îi poate proteja momentan este puterea militară americană.”

Weber a adăugat că europenii se confruntă acum cu realitatea dură de a fi „incapabili să ne apărăm împotriva dronelor care vin”.

Moscova a fost acuzată în ultimele săptămâni de mai multe încălcări ale spațiului aerian NATO, inclusiv în Polonia și Estonia, ceea ce marchează o nouă fază a tensiunilor dintre Occident și Rusia. Mai multe aeroporturi mari din Danemarca au fost închise temporar joi dimineață, autoritățile spunând că au fost detectate drone.

În ceea ce privește comerțul, Weber a spus că ar fi dorit să vadă mai multă încredere de sine din partea UE și a negociatorilor săi în discuțiile cu Trump din vară, inclusiv prin menținerea taxei digitale pentru giganții americani din tehnologie. Totuși, a adăugat el, acest lucru a fost nerealist din cauza dependenței militare a blocului față de SUA.

Weber a cerut liderilor celor 27 de state membre ale UE să întărească blocul comunitar și să arate mai multă viziune politică.

„Dacă am avea astăzi un [Helmut] Kohl și un [François] Mitterrand, așa cum au creat ei euro la vremea respectivă, ar deschide drumul pentru o armată europeană”, a spus el. „Un astfel de leadership, o astfel de abordare vizionară, lipsește în acest moment.”

Astăzi, a continuat Weber, această responsabilitate le revine cancelarului german Friedrich Merz și președintelui francez Emmanuel Macron.

„Trebuie spus că toți politicienii noștri de vârf sunt atât de prinși în politica națională, atât de presați... încât, din păcate, nu avem în prezent o generație de lideri capabili să facă pașii mari care sunt necesari”, a adăugat el.

