Rezoluţia a fost respinsă cu 53 de voturi faţă de 47 favorabile. Republicanii deţin majoritatea de 53 de locuri în Senat, dar senatorul republican Rand Paul s-a alăturat aproape tuturor democraţilor pentru a promova rezoluţia, în timp ce senatorul democrat John Fetterman a votat alături de republicani pentru a o bloca.

Chiar dacă măsura ar fi fost votată, ea s-ar fi confruntat cu o luptă dificilă în Congres, deoarece ar fi trebuit să treacă printr-un proces complet de amendare în Senat înainte de a fi trimisă Camerei Reprezentanţilor, iar apoi ar fi fost probabil supusă unui veto prezidenţial, care necesită două treimi din voturile congresmenilor pentru a fi anulat.

Decizia senatorilor republicani de a-l proteja pe preşedinte vine după ce Trump i-a criticat pe cei cinci membri ai partidului care au votat pentru promovarea unei rezoluţii anterioare privind puterile sale de război în acţiunea militară din Venezuela. Dintre cei cinci, doar unul – Paul – a votat din nou pentru a limita puterile preşedintelui.

Camera Reprezentanţilor urmează să voteze joi pe aceeaşi temă.