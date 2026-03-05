„Ne descurcăm foarte bine pe frontul de război, ca să mă exprim cu blândeţe”, a spus Trump în timpul unui eveniment fără legătură cu acest subiect, la Casa Albă. „Aş spune - cineva a întrebat pe o scară de la 1 la 10, cu ce notă l-aţi evalua? Eu am spus cam... 15”.

Evaluarea lui Trump a coincis cu cea a altor oficiali ai administraţiei care au furnizat informaţii actualizate despre conflict miercuri dimineaţă.

Preşedintele a spus că „rachetele Iranului sunt distruse rapid, lansatoarele lor sunt distruse”.

El a recunoscut atacurile Iranului asupra vecinilor săi, dar nu s-a oprit asupra lor. „Atacă vecinii. Atacă, în unele cazuri, aliaţii lor sau, nu cu mult timp în urmă, aliaţii lor. Şi, ştiţi, este într-adevăr o naţiune care a scăpat de sub control”, a comentat Trump.

Preşedintele a sugerat, din nou, că nu are o opinie despre cine ar putea conduce Iranul după ce liderii săi de rang înalt au fost ucişi. „Conducerea lor se destramă rapid”, a spus el. „Toţi cei care par să vrea să fie lideri sfârşesc prin a fi ucişi”, a notat şeful Casei Albe.

Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri, din nou, că el crede că Iranul ar fi atacat Israelul şi, posibil, SUA, dacă el nu ar fi ordonat mai întâi atacuri asupra ţării. „Cred că dacă nu am fi făcut-o noi primii, ei ar fi făcut-o Israelului şi ne-ar fi atacat şi pe noi, dacă ar fi fost posibil”, a spus el în timpul unui eveniment la Casa Albă, lăudând războiul ca fiind „un lucru uimitor care se petrece sub ochii voştri”.

Declaraţiile lui Trump reprezintă cea mai recentă versiune a raţionamentului administraţiei pentru intrarea în război, unii oficiali sugerând iniţial că Israelul era gata să atace Iranul primul, în timp ce alţii au afirmat ulterior că Iranul era cel care se pregătea să lanseze prima salvă asupra Israelului, a SUA sau a ambelor. Marţi, Trump a declarat: „Se pregăteau să atace Israelul. Se pregăteau să atace şi alte ţări”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că Trump a ordonat atacul asupra Iranului pe baza „presimţirii” că Iranul plănuia să atace forţele americane din regiune.