Erou de război rus, demascat într-o fraudă militară. Soldații s-ar fi împușcat singuri pentru despăgubiri

Unul dintre cei mai decorați eroi de război ai Rusiei a fost demascat ca lider al unei fraude în care soldați de elită se împușcau singuri sau pe comandant pentru despăgubiri.

Anchetatorii susțin că locotenent-colonelul Konstantin Frolov, poreclit „Călăul” pentru abilitățile sale de lunetist, nu numai că și-a inventat faptele eroice, dar și-a ajutat trupele să sustragă aproape 2,5 milioane de dolari într-o schemă de fraudă militară de amploare, potrivit ziarului rus Kommersant, scrie Fox News.

Publicația a afirmat că un fost comandant de brigadă, Artem Gorodilov, a fost de asemenea implicat în acest caz.

Cel puțin 35 de ofițeri din unitatea de elită a Rusiei, prestigioasa Brigadă 83 de Asalt Aerian a Gărzii Separate, ar fi stat în afara luptelor și ar fi încasat aproape 40.000 de dolari fiecare, a raportat publicația.

Răni înscenate și distincții false

Frolov a fost venerat pe parcursul celor trei ani de război ai președintelui Vladimir Putin în Ucraina, lăudându-se că a supraviețuit cinci răni minore și două grave, a raportat Kommersant, adăugând că presupusa sa curaj i-a adus patru „Ordinele Curajului”. una dintre cele mai înalte distincții ale Rusiei. împreună cu două medalii suplimentare pentru vitejie.

Anchetatorii susțin acum că acele răni au fost înscenate. Frolov a recunoscut în cele din urmă că le-a ordonat soldaților săi să-l împuște în mod deliberat, asigurându-se că gloanțele nu-i vor atinge organele vitale, potrivit raportului rus.

Scandalul a izbucnit vara trecută, când un denunțător a alertat autoritățile, a raportat Kommersant. Frolov a fost arestat în iunie 2024, urmat de Gorodilov o lună mai târziu, a precizat publicația, adăugând că ambii sunt acuzați de fraudă.

În plus, Frolov ar fi păstrat trei pistoale capturate, o mitralieră, încărcătoare cu muniție, mai multe mine și grenade, potrivit Kommersant. Colonelul a fost acuzat de luare de mită și trafic ilegal de arme și muniție, a raportat publicația.

Conform datelor publice, Gorodilov a fost acuzat și de fraudă „la scară deosebit de mare”, a raportat publicația.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













