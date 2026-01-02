Cod portocaliu de vânt în țară. Regiunea în care rafalele pot ajunge la 140 de kilometri la oră
Meteorologii anunţă, vineri, Cod portocaliu de vânt în zona montană din judeţul Cluj, unde rafalele pot ajunge la 140 de kilometri la oră.
Potrivit ANM, vineri, până la ora 10:00, este Cod portocaliu de vânt în judeţul Cluj.
Este vizată zona de munte de peste 1.800 de metri altotudine.
”Se vor semnala: Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h”, a transmis ANM.
Sursa: News.ro
Etichete: cluj, vant, cod portocaliu, rafale,
Dată publicare:
02-01-2026 07:09