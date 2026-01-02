Cod portocaliu de vânt în țară. Regiunea în care rafalele pot ajunge la 140 de kilometri la oră

Vremea
02-01-2026 | 07:09
Viscol
Shutterstock

Meteorologii anunţă, vineri, Cod portocaliu de vânt în zona montană din judeţul Cluj, unde rafalele pot ajunge la 140 de kilometri la oră.

autor
Stirileprotv

Potrivit ANM, vineri, până la ora 10:00, este Cod portocaliu de vânt în judeţul Cluj.

Este vizată zona de munte de peste 1.800 de metri altotudine.

”Se vor semnala: Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h”, a transmis ANM.

Sursa: News.ro

Etichete: cluj, vant, cod portocaliu, rafale,

Dată publicare: 02-01-2026 07:09

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Cod galben de vânt puternic și ninsoare în zonele montane. Cum va fi vremea în București. HARTĂ
Vremea
Cod galben de vânt puternic și ninsoare în zonele montane. Cum va fi vremea în București. HARTĂ

Meteorologii anunţă, joi, că aria precipitaţilor se extinde în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori semnificative în zonele montane, până sâmbătă. 

Vremea azi, 31 decembrie 2025. Ultima zi din an vine cu temperaturi de până la -14 grade și viscol
Vremea
Vremea azi, 31 decembrie 2025. Ultima zi din an vine cu temperaturi de până la -14 grade și viscol

Ultima zi din an aduce vreme rece, soare în sud și în sud-est, înnorări și ninsori slabe în celelalte regiuni. Viscolul continuă în zonele montane, dar apare și în centrul și în nord-estul țării.

Recomandări
Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat
Stiri actuale
Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat

Prima zi din an aduce taxe majorate pentru populație și firme. Vom plăti impozite mai mari pentru locuințe și mașini, în unele cazuri dublu sau chiar triplu.

Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe”
Stiri actuale
Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe”

Autoritățile din Elveția sunt în plină anchetă și nu pot vorbi încă despre identitatea victimelor. În bar se aflau foarte mulți tineri.

Nicușor Dan: „2025 ne-a arătat că puterea noastră stă în unitate. Privesc spre 2026 cu responsabilitate”
Stiri Politice
Nicușor Dan: „2025 ne-a arătat că puterea noastră stă în unitate. Privesc spre 2026 cu responsabilitate”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că anul 2025 le-a reamintit românilor că adevărata lor forţă ”stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28