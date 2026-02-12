„Nu este o chestiune de zile, lucrurile se pregătesc”, a spus Macron la finalul unui summit european informal în Belgia. „Cred că trebuie acum, mai ales, să lucrăm asupra noastră, asupra a ceea ce vrem să cerem”, a adăugat el.

Dialogul cu Moscova, pregătit în prealabil cu partenerii europeni

Președintele francez anunțase în decembrie că vrea să reia contactele directe cu omologul său rus, iar la începutul lui februarie și-a trimis consilierul diplomatic la Moscova pentru a le pregăti.

Această discuție cu Vladimir Putin trebuie acum să fie pregătită „între europeni” pentru a putea, „la momentul potrivit, să fim pregătiți”, a fost de părere Macron.

„Ce vrem noi? Vrem garanții de securitate pentru Ucraina, dar vrem de asemenea lucruri pentru europeni”, a completat președintele francez.

Prioritățile Parisului: securitate și prosperitate

El a enumerat, printre priorități, „chestiunile de prosperitate, despre viitorul Europei noastre, despre arhitectura de securitate”.

Emmanuel Macron evocase deja, într-un interviu difuzat marți de mai multe publicații, reluarea dialogului cu președintele rus, pledând ca aceasta să fie „bine organizată” cu europenii, dar fără „prea mulți interlocutori”.