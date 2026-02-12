Tânărul a omorât 5 copii și o profesoară, dar nu i-a cruțat nici pe mama și fratele său vitreg, care avea 11 ani. Individul era pasionat de arme. Însă nu este clar cum a obținut pușca și pistolul folosite în atac.

Kylie avea 12 ani și era în clasa a șaptea la școala din Tumbler Ridge. Când au început împușcăturile, s-a ascuns în bibliotecă, însă a fost în zadar.

Lance Younge, tatăl victimei: „Era un suflet minunat. Era lumina noastră. Iubea arta și anime-urile. Voia să meargă la școală în Toronto și o iubeam atât de mult. Se descurca foarte bine la liceu. Nu ar fi rănit niciodată pe nimeni. Nu merita să pățească așa ceva”.

Fratele de 15 ani al lui Kylie a scăpat cu viață.

Mama lui Kylie: „Ethan ne-a sunat și ne-a spus că se ascunde într-o cameră tehnică”.

Lance Younge, tatăl victimei: „Șase ore am așteptat vești și am umblat prin oraș căutându-mi fiica. Poliția nu ne-a spus nimic. M-am întors acasă fără să știu nimic de ea, până când o elevă pe nume Maddie a venit la noi și ne-a povestit că a încercat în zadar să-i salveze viața lui Kylie.

Reporter: Îi cunoșteați bine pe copii?

Lance Younge, tatăl victimei: Da, pe unii i-am învățat să joace fotbal, cei mai mulți erau în clasă cu Kylie. Una dintre victime era cea mai bună prietenă a lui Kylie”.

Alți 4 copii, două fete și doi băieți, au fost uciși. În atac a pierit și o profesoară de 39 de ani. Un părinte a povestit cum fiica lui s-a ascuns în camera cu echipamente din sala de sport.

Dennis Campbell, tatăl unei eleve supraviețuitoare: „Plângeam în fața școlii, vă spun sincer. Și acum îmi este extrem de greu să vorbesc despre cele întâmplate. Copiii care au murit... îi cunosc de la grădiniță. Și-au pierdut viața fără rost. Îmi pare rău că mă vedeți plângând, dar este una dintre cele mai grele situații cu care m-am confruntat până acum”.

Poliția a anunțat identitatea atacatorului

Dwayne McDonald, comisar adjunct al Poliției Regale Călare din Canada din provincia British Columbia: „Jesse Van Rootselaar, în vârstă de 18 ani, rezident în Tumbler Ridge. În certificatul său de naștere apare genul masculin, însă, în urmă cu șase ani, a început procesul de schimbare de sex”.

Înainte de a năvăli în școală, și-a împușcat mortal mama și pe fratele lui vitreg, de doar 11 ani.

Atacatorul s-a lăsat de școală în urmă cu patru ani și era pasionat de arme și de vânătoare. Era cunoscut poliției.

Dwayne McDonald, comisar adjunct al Poliției Regale Călare din Canada din provincia British Columbia: „Poliția a fost chemată la locuința familiei lui de mai multe ori în ultimii ani, pentru a gestiona probleme legate de sănătatea mintală”.

Atacatorul avea un permis de port-armă, dar expirase din 2024. În Canada, copiii între 12 și 17 ani pot solicita un permis pentru minori, care le permite să împrumute anumite arme pentru a învăța să tragă sau pentru a participa la competiții de tir.