Macron a criticat afirmaţia giganţilor tehnologici care spun că ar apăra libertatea de exprimare: „O aberaţie totală"

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron a criticat miercuri platformele de social media şi directorii tehnologici care le gestionează, respingând cu vehemenţă afirmaţiile acestora că, prin lipsa de reglementare, ei apără libertatea de exprimare, relatează POLITICO.

Ioana Andreescu

Preşedintele francez s-a folosit de o discuţie despre parteneriatele universitare dintre India şi Franţa pentru a critica platformele netransparente şi sistemele de inteligenţă artificială.

„Unii dintre ei susţin că sunt în favoarea libertăţii de exprimare. Noi suntem în favoarea algoritmilor liberi, total transparenţi”, a declarat Macron în timpul discursului său din India.

„Libertatea de exprimare este o aberaţie totală („pure bullshit”, expresie colocvială pe care Macron a folosit-o ca atare, vorbind în limba engleză - n.r.) dacă nimeni nu ştie cum eşti ghidat prin asta”, a continuat el, referindu-se la lipsa de transparenţă a algoritmilor care influenţează conţinutul afişat utilizatorilor.

„Toţi algoritmii au prejudecăţi, ştim asta. Nu există nicio îndoială”, a spus el. „Şi au un impact atât de mare, când vorbim despre reţelele sociale, încât, dacă nu ai nicio idee despre cum este creat algoritmul, cum este testat şi unde te va ghida, daunele pentru democraţie ale acestuia ar putea fi enorme”, a arătat Emmanuel Macron.

Dispută transatlantică pe reglementarea tehnologiei

De la revenirea la putere în 2025, administraţia preşedintelui american Donald Trump a considerat reglementările europene în domeniul tehnologiei ca o ameninţare la adresa tradiţiei americane de libertate de exprimare.

În timp ce Bruxelles-ul a petrecut ultimul deceniu elaborând legislaţie pentru a controla marile companii de tehnologie prin legi istorice precum GDPR, Legea serviciilor digitale şi Legea pieţelor digitale, Washingtonul consideră multe dintre aceste eforturi incompatibile cu principiile americane privind libertatea de exprimare.

Această dispută a declanşat un conflict politic mai amplu, oficialii americani şi companiile de tehnologie avertizând că regulile europene de moderare a conţinutului echivalează cu cenzura, în timp ce liderii UE insistă că măsurile sunt necesare pentru a combate conţinutul ilegal şi abuzurile platformelor.

Macron a cerut în repetate rânduri restricţionarea accesului la reţelele sociale pentru utilizatorii mai tineri, pe fondul unui val de simpatie politică europeană care susţine poziţia sa.

Sursa: News.ro

