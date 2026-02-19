Macron a criticat afirmaţia giganţilor tehnologici care spun că ar apăra libertatea de exprimare: „O aberaţie totală”

Preşedintele francez s-a folosit de o discuţie despre parteneriatele universitare dintre India şi Franţa pentru a critica platformele netransparente şi sistemele de inteligenţă artificială.

„Unii dintre ei susţin că sunt în favoarea libertăţii de exprimare. Noi suntem în favoarea algoritmilor liberi, total transparenţi”, a declarat Macron în timpul discursului său din India.

„Libertatea de exprimare este o aberaţie totală („pure bullshit”, expresie colocvială pe care Macron a folosit-o ca atare, vorbind în limba engleză - n.r.) dacă nimeni nu ştie cum eşti ghidat prin asta”, a continuat el, referindu-se la lipsa de transparenţă a algoritmilor care influenţează conţinutul afişat utilizatorilor.

„Toţi algoritmii au prejudecăţi, ştim asta. Nu există nicio îndoială”, a spus el. „Şi au un impact atât de mare, când vorbim despre reţelele sociale, încât, dacă nu ai nicio idee despre cum este creat algoritmul, cum este testat şi unde te va ghida, daunele pentru democraţie ale acestuia ar putea fi enorme”, a arătat Emmanuel Macron.