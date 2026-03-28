Mecanicul de locomotivă şi-a dat seama că traseul nu este cel stabilit şi a semnalat situaţia, trenul fiind pus pe traseul corect din gară. Incidentul a provocat o întârziere de 40 de minute. Poliţiştii fac cercetări pentru distrugere sau semnalizare falsă şi neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau îndeplinirea defectuoasă a acestora din culpă.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, poliţiştii din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Galaţi – Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Galaţi s-au sesizat din oficiu, sâmbătă, în urma verificărilor făcute privind producerea unui incident feroviar.

”Din cercetările preliminare a reieşit faptul că, la data de 26 martie 2026, în jurul orei 16:07, în staţia C.F.R. Barboşi Călători, trenul InterRegio 11078, care circula pe ruta Galaţi-Suceava, ar fi fost direcţionat în mod eronat pe un alt fir de circulaţie decât cel prevăzut în itinerariul stabilit. După parcurgerea unei distanţe de aproximativ 300 de metri, mecanicul de locomotivă a observat neconcordanţa traseului, a oprit trenul în condiţii de siguranţă şi a semnalat situaţia conform procedurilor specifice”, a arătat IPJ.

Nu s-au înregistrat victime sau pagube, ci doar o întârziere de 40 de minute

Trenul a fost ulterior reintrodus pe traseul corect din staţia C.F.R. Barboşi Călători, înregistrând o întârziere de aproximativ 40 de minute, după care şi-a continuat deplasarea în condiţii normale. Trenul InterRegio 11078 este operat de operatorul privat Regio Călători.

În urma incidentului, nu s-au înregistrat victime şi nici pagube materiale. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru distrugere sau semnalizare falsă şi neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau îndeplinirea defectuoasă a acestora din culpă, urmând ca cercetările să stabilească cu exactitate cauzele şi împrejurările producerii incidentului.