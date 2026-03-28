Vicepremierul rus Alexander Novak a cerut Ministerului Energiei să elaboreze o rezoluție care să interzică exporturile de benzină începând cu 1 aprilie, a relatat vineri Reuters, citând guvernul rus. Măsura are ca scop stabilizarea prețurilor interne la combustibil, scrie TVP World.

Novak a explicat că turbulențele de pe piețele globale de petrol și produse petroliere, generate de criza din Orientul Mijlociu, au provocat o volatilitate semnificativă a prețurilor.

Ca reacție la loviturile SUA-Israel asupra Iranului, începute pe 28 februarie, Teheranul a blocat efectiv Strâmtoarea strategică Ormuz, rută prin care tranzitau înainte de conflict aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și volume importante de gaze naturale lichefiate.

Blocada a declanșat o creștere abruptă a prețurilor globale la petrol, determinând guvernele din întreaga lume să elibereze sute de milioane de barili din rezervele strategice pentru a limita impactul economic.

Exporturile Rusiei, sub presiune după atacurile ucrainene

Pe fondul crizei din Orientul Mijlociu, exporturile de combustibil ale Rusiei sunt afectate și de recentele atacuri ucrainene asupra porturilor și rafinăriilor.

Un analist, citat de Radio Free Europe/Radio Liberty, susține că Rusia se confruntă cu „cea mai serioasă amenințare” la adresa exporturilor de petrol de la începutul invaziei la scară largă din Ucraina, după trei zile de atacuri cu drone asupra infrastructurii din regiunea Leningrad.

Atacurile vin într-un moment sensibil, în care experții avertizează că scumpirea energiei ar putea întări capacitatea Moscovei de a-și susține războiul din Ucraina.

Potrivit Reuters, atacurile cu drone ucrainene, confiscarea unor petroliere din așa-numita flotă „fantomă” a Rusiei și oprirea conductei Drujba au dus la blocarea a aproximativ 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei, echivalentul a circa 2 milioane de barili pe zi.

Conducta Drujba, care transportă țiței rusesc către Ungaria și Slovacia prin Ucraina, este practic oprită din ianuarie, Kievul invocând infrastructura avariată în urma unui atac cu drone rusești.

Penurii de combustibil și măsuri dure la Moscova

Interdicția exporturilor de benzină vine după un an în care mai multe regiuni din Rusia și teritorii ucrainene ocupate au raportat penurii de combustibil, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor.

În acest context, Moscova a impus și ajustat în mod repetat restricții asupra exporturilor de benzină și motorină.

Agenția rusă de stat TASS, citată de Reuters, precizează că interdicția privind exporturile de benzină ar urma să rămână în vigoare până la sfârșitul lunii iulie.