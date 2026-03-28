Corespondent PROTV: „Ce ați văzut în imagini este, potrivit meteorologilor, o tornadă, nu un fuior, cum am avut de multe ori în furtuni provocate de ciclon. Tornada din Teleorman a avut, din fericire, o intensitate foarte mică și a apărut din cauza diferenței mari de temperatură, de aer mai cald la sol și mult mai rece la altitudine.

De altfel, întreg episodul de vreme instabilă este pus pe seama unui ciclon format în Marea Mediterană, care aduce ploi însemnate cantitativ, vânt puternic, descărcări electrice și izolat grindină.

Umbrela a fost nelipsită azi în Capitală, a plouat în reprize toată noaptea, iar dimineața a început din nou și a continuat pe parcursul zilei. Nu este o ploaie torențială, însă suficient cât să țină orașul într-o atmosferă mohorâtă. Temperaturile nu depășesc 11-12 grade, dar vântul face să se simtă și mai rece.

În București suntem în Cod galben de ploi, meteorologii au emis și un Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil în aproape toată țara. Asta înseamnă că, în unele zone, se pot strânge cantități de apă de 40 până la 60 de litri pe metru pătrat, iar izolat chiar mai mult, peste 80 l/mp.

De altfel, avem în vigoare o informare meteorologică de vânt puternic în toată țara, cu rafale care pot depăși 50-60 km/h.

În plus, veștile nu sunt bune nici pentru zilele următoare. Vremea arată la fel, cu ploi, vânt și temperaturi mai scăzute, astfel că weekendul nu este tocmai potrivit pentru planuri afară sau plimbări.

Așadar, un weekend cu vreme capricioasă, în care va trebui să ne adaptăm planurile în funcție de ploaie.”