Gazdele au deschis scorul, grație reușitei lui Sondre Fet, în minutul 21, însă în minutul 30, Esposito a restabilit egalitatea. Runda a doua a fost deschisă de Bodo/Glimt, în minutul 61, când Hauge a trimis mingea la colțul scurt, sub bară. În minutul 64 a venit și cel de-al treilea gol din partea gazdelor, Hogh ducând scorul la 3-1.

Norvegienii au reușit două surprize uriașe în ultimele etape din grupe. Bodo a învins-o cu 3-1 pe Manchester City, acasă, și a câștigat și pe terenul lui Atletico Madrid, cu 2-1.

Inter Milano şi Bodo/Glimt s-au mai înfruntat anterior în optimile de finală ale Cupei Cupelor în sezonul 1978/1979, când norvegienii şi-au făcut debutul pe San Siro, aminteşte actualul lider din Serie A pe site-ul său oficial.

Interul lui Eugenio Bersallini a câştigat atunci meciul tur de la Milano cu un categoric 5-0, cu o triplă a legendarului atacant Alessandro Altobelli, impunându-se apoi şi în partida retur, cu 2-1.

Acest meci a fost treilea disputat de Inter Milano în Norvegia, ultima deplasare a italienilor în această ţară datând din septembrie 2002, când au remizat cu formaţia Rosenborg Trondheim (scor 2-2), în faza grupelor Champions League.