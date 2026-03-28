Perchezițiile informatice vor fi făcute într-o anchetă care vizează mai mulți medici bănuiți că ar fi activat doar pe hârtie în cadrul Departamentului.

Descinderile de vineri ale Parchetului Curții Militare de Apel București la sediul Departamentului pentru Situații de Urgență, condus de doctorul Raed Arafat și aflat în clădirea Ministerului Afacerilor Interne, unde șeful DSU este și secretar de stat, au vizat ridicarea unor documente legate de anumiți angajați din rândul personalulului militar. Dar și a unor telefoane mobile.

Doctorul Arafat a refuzat să comenteze informația conform căreia anchetatorii i-ar fi luat și lui telefonul, chiar dacă în acest moment nu este vizat procedural de nicio suspiciune. De altfel, numărul de telefon folosit de Arafat a rămas activ și după descinderile procurorilor militari, ceea ce, susțin surse judiciare, înseamnă că lui Arafat i s-ar fi permis să păstreze cartela SIM.

”Raed Arafat, șeful DSU: Au venit, au cerut niște documente care urmează să fie trimise și au luat câteva telefoane și asta este!

Reporter: Puteți să confirmați faptul că, asta a ieșit pe surse, că v-ar fi luat inclusiv dumneavoastră, ca martor.

Raed Arafat: Nu! Nu! Aveți comunicatul nostru”.

Departamentul pentru Situații de Urgență a confirmat descinderile, fără să precizeze ce tip de documente au cerut procurorii militari și căror ofițeri ai DSU li s-au ridicat telefoanele.

Procurorii militari suspectează cel puțin un general de fapte de corupție

Pe contul de socializare al Departamentului se precizează că...

”până la acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat în cauză, nefiind dispusă vreo măsură procesuală în acest sens ori adusă la cunoștința vreunei persoane o astfel de calitate”.

Nici procurorii militari nu au dezvăluit cine sunt angajații DSU vizați de investigație, însă, potrivit unor surse din Parchetul Militar, există suspiciuni legate de câțiva medici care ar fi fost angajați la Departamentul pentru Situații de Urgență și ar fi încasat salarii, fără să se prezinte la post.

Deocamdată, precizează sursele, o acuzație clară nu poate fi formulată fără a fi analizate documentele ridicate. Și nici nu este încă estimat un eventual prejudiciu.

Corespondent ProTV: ”Potrivit unor surse apropiate de anchetă, urmărirea penală în acest caz a fost începută IN REM, adică pentru fapte, în legătură cu trei infracțiuni: înșelăciune, fals intelectual și uz de fals. Însă ancheta s-ar putea complica și mai mult dacă procurorii militari vor descoperi la perchezițiile informatice, în telefoanele ridicate de la DSU, informații sau discuții compromițătoare”.

Ancheta Parchetului Curții Militare de Apel vizează cel puțin un general, susțin aceleași surse. Iar primele audieri în dosar ar putea fi făcute cel mai devreme săptămâna viitoare.