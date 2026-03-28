Potrivit unui studiu realizat de AllClear Travel Insurance pe 2.000 de persoane, siguranța a devenit principalul factor în planificarea vacanțelor, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al temerilor legate de posibile perturbări în transportul aerian, scrie Express.

Turiștii sunt mai precauți, își aleg cu grijă destinațiile și acordă o atenție mai mare asigurărilor de călătorie, deși doar o treime optează pentru polițe complete.

Clasamentul destinațiilor considerate sigure aduce și surprize: unele zone populare din Mediterană, precum Cipru, Malta sau Turcia, sunt percepute ca mai puțin sigure. În schimb, destinațiile apropiate și stabile câștigă teren.

Topul celor mai sigure destinații de vacanță în 2026

10. Suedia

Suedia deschide clasamentul, mizând pe unul dintre cele mai solide atuuri pentru turiști: siguranța. Cu o stabilitate politică exemplară, o rată redusă a criminalității și un nivel de trai ridicat, țara nordică devine tot mai atractivă pentru cei care vor o vacanță fără griji.

În plus, schimbările climatice influențează deja preferințele de călătorie: tot mai mulți turiști aleg destinații mai răcoroase în detrimentul clasicelor zone mediteraneene. Iar Suedia bifează perfect acest criteriu.

De la atmosfera boemă din Stockholm și farmecul medieval din Gamla Stan, până la spectacolul aurorelor boreale din Laponia și arhipelagurile pitorești, țara oferă experiențe pentru toate gusturile.

9. Franța

Un clasic care nu se demodează niciodată, Franța rămâne una dintre cele mai iubite destinații turistice. Cu o infrastructură turistică excelentă și o ofertă culturală impresionantă, această țară îmbină eleganța cu diversitatea.

Fie că vorbim despre romantismul Parisului, rafinamentul Rivierei Franceze, vinurile din Bordeaux sau peisajele de poveste din Provence, Franța continuă să fie o alegere sigură și familiară pentru turiști.

8. Islanda

Islanda impresionează prin peisaje aproape ireale și prin statutul său de una dintre cele mai sigure țări din lume. Nu e de mirare că apare frecvent pe listele de „must visit”.Gheizerele spectaculoase, izvoarele termale, cascadele dramatice precum Gullfoss sau faimoasa Blue Lagoon creează un decor unic.

Capitala Reykjavík adaugă un plus de farmec, cu străzi colorate, arhitectură modernă și o atmosferă care îmbină perfect tradiția vikingă cu spiritul contemporan.

7. Portugalia

Portugalia continuă să cucerească turiștii cu peisajele sale însorite și atmosfera relaxată. De la orașe istorice la plaje spectaculoase, țara oferă o varietate impresionantă de experiențe.

Lisabona încântă prin energia sa vibrantă, Porto atrage iubitorii de vin, iar Algarve promite unele dintre cele mai frumoase plaje din Europa. În plus, Nazaré este deja celebru pentru valurile sale uriașe, iar Valea Douro completează tabloul cu peisaje de vis.

6. Italia

Italia rămâne o destinație de top pentru iubitorii de istorie, artă și gastronomie. Fiecare colț al țării spune o poveste diferită.

De la Colosseumul din Roma la galeriile de artă din Florența, de la canalele Veneției la Coasta Amalfi, Italia oferă o diversitate greu de egalat. Este genul de destinație unde fiecare regiune devine o experiență în sine.

5. Canada

Pentru cei care caută liniște, natură și aventură în același timp, Canada este alegerea ideală. Cu orașe moderne și spații naturale vaste, țara oferă un echilibru rar între confort și explorare.

Munții Stâncoși, Cascada Niagara sau metropole precum Toronto și Vancouver sunt doar câteva dintre atracțiile care transformă Canada într-o destinație sigură și spectaculoasă.

4. Spania

Spania rămâne una dintre cele mai sigure opțiuni din Europa, cu infrastructură bine pusă la punct și servicii de calitate.

Barcelona, Sevilla, Mallorca sau Tenerife sunt doar câteva dintre destinațiile preferate de turiști, fiecare oferind o combinație de cultură, relaxare și divertisment.

3. Elveția

Elveția urcă pe podium datorită reputației sale impecabile în materie de siguranță și stabilitate.

Peisajele alpine, orașele elegante precum Zürich sau Lucerna și experiențele de lux transformă această țară într-o destinație de top pentru turiștii exigenți.

Fie că alegi o croazieră pe Lacul Geneva sau o escapadă la schi, Elveția promite experiențe memorabile.

2. Irlanda

Irlanda ocupă locul al doilea și surprinde prin transformarea sa într-una dintre cele mai pașnice țări din lume.

Cu o rată scăzută a criminalității și un climat social stabil, țara oferă turiștilor un sentiment puternic de siguranță.

În același timp, farmecul său natural — de la dealuri verzi nesfârșite la castele istorice și orașe pline de viață — o transformă într-o destinație completă.

1. Noua Zeelandă

Pe primul loc se află Noua Zeelandă, considerată una dintre cele mai sigure țări din lume și clasată pe podium în Indexul Global al Păcii 2025.

Izolarea geografică, natura spectaculoasă și nivelul ridicat de securitate o transformă într-un adevărat paradis pentru turiști.

De la zonele geotermale din Rotorua la fiordurile impresionante din Milford Sound și podgoriile din Marlborough, fiecare colț al țării oferă o experiență unică.

Noua Zeelandă nu este doar o destinație – este o experiență completă, în care siguranța și frumusețea naturală merg mână în mână.