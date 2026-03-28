Faptele s-au produs în jurul orei locale 15:30 (14:30 GNT), pe Rue de la Boétie, în vestul părţii centrale a Parisului.

Poliţiştii au reţinut un bărbat care depusese o încărcătură explozivă artizanală în faţa imobilului.

Încărcătura era formată dintr-un bidon de 5 litri plin cu lichid, probabil o hidrocarbură, şi un sistem de aprindere, conform unor surse apropiate acestui caz. Ancheta a fost încredinţată secţiei antiteroriste a brigăzii pentru combaterea infracţiunilor a poliţiei judiciare din Paris.