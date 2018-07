Elon Musk, furios după ce i-a fost refuzat dispozitivul pentru salvarea copiilor din Thailanda

S-a dovedit că, în cele din urmă, salvatorii nu au mai avut nevoie de ajutorul miliardarului.

În urma operaţiunii meticulos planificate, marți au fost scoşi la suprafaţă ultimii 4 copii şi antrenorul. Calvarul a început pe 23 iunie, când au rămas blocaţi într-o peşteră care s-a inundat din pricina ploilor torenţiale. La ampla operaţiune de salvare, urmărită cu emoţie de întreaga lume, au participat o mie de oameni, inclusiv scafandri străini experimentaţi.

Incidentul i-a fost adus în atenție miliardarului Musk de către un fan care l-a rugat să se implice în salvarea copiilor. Inițial, miliardarul a trimis o echipă de ingineri, apoi a construit un mini-submarin din bucățile rachete Falcon și a zburat personal în Thailanda pentru a-l transporta echipelor care lucrau de câteva zile la salvarea băieților.

Deși a donat aparatul guvernului thailandez, un oficial al provinciei în care a avut loc incidentul, și coordonatorul echipei de salvatori, i-a transmis inventatorului că dispozitivul său nu este practic și nu poate fi folosit.

„Dispozitivul donat nu este eficient pentru misiunea pe care o desfășurăm aici. Este un echipament sofisticat, însă nu va funcționa pentru nevoile noastre din peșteră”, a spus Narongsak Osotthanakorn.

