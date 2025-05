Biserica Ortodoxă Rusă care sfințește războiul ”invadează” discret Bulgaria. Marșuri pentru obligativitatea religiei în școli

O rețea legată de Biserica Ortodoxă Rusă s-a stabilit în liniște în Bulgaria, propagând narațiuni dictate de Moscova sub masca dezbaterilor religioase, dezvăluie o investigație realizată de televiziunea publică bulgară (BNT) și citată de Novinite.

Accentul mesajelor de la Kremlin s-a mutat recent pe dezbaterea publică cu privire la introducerea religiei ca disciplină școlară obligatorie - o chestiune care câștigă teren în societatea bulgară.

Unul dintre principalii actori în acest efort de influență este o organizație care poartă numele de Uniunea Jurnaliștilor Ortodocși.

Nu are nicio conducere publică, niciun sediu listat și nicio reglementare în articolele sale, dar își menține o prezență activă și direcționată pe aproape fiecare platformă majoră de social media.

Ceea ce iese în evidență este faptul că o mare parte din conținutul său este original și scris în limba bulgară fluentă, ceea ce indică o finanțare considerabilă și o intenție deliberată.

Propagandă pro-rusă în școlile din Bulgaria

În culise, această platformă în limba bulgară este ramura unei structuri media mai largi, afiliate cu Biserica Ortodoxă Ucraineană pro-rusă, ea însăși aflată sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei. Investigațiile i-au identificat pe operatorii săi ca fiind persoane legate anterior de răspândirea propagandei pro-Kremlin și de încălcarea integrității teritoriale a Ucrainei.

Ediția bulgară a site-ului a fost lansată în lunile care au urmat morții Patriarhului Neofit - care condamnase invadarea Ucrainei de către Rusia. Apariția sa a coincis cu reînnoirea dezbaterii interne asupra rolului educației religioase în școli.

Site-ul dedică o acoperire substanțială unor probleme precum introducerea discipline școlare intitulate „Virtuți și religie”, opoziția față de căsătoria între persoane de același sex, critica ideologiilor de gen și sprijinul pentru valorile tradiționale.

Promovează în mod activ poziția bisericii aliniate la Moscova împotriva Bisericii Ortodoxe autocefale a Ucrainei și republică conținut tradus de la instituțiile mass-media ruse de propagandă.

Conținutul său media se extinde și pe YouTube, unde tutori de seminar bulgari au participat la interviuri produse sub același banner. În ciuda faptului că solicită în mod deschis donații în euro, organizația nu apare în registrul comercial bulgar sub numele său declarat.

Rețeaua bisericii ruse, la aceeași adresă cu o companie anchetată de SUA pentru trafic de arme

Urmărirea căilor de donație duce la o companie înregistrată în Cipru, TOJ Ltd - prescurtare pentru Team of the Orthodox Journalists. Această entitate, înființată în 2024, este listată la o adresă din Paphos deja asociată cu companii aflate sub sancțiunile SUA pentru presupusa implicare într-o rețea internațională de trafic de arme. Clădirea arborează steaguri rusești și a fost revizuită de vizitatori ca un centru pentru interesele pro-ruse.

Directorii înregistrați ai TOJ Ltd sunt Anna Pidubna și Alexey Zoschuk - ambii marcați de ONG-ul ucrainean Myrotvorets ca diseminatori ai narațiunilor Kremlinului. Investigațiile jurnalistice au mai relevat că parohia rusă din Cipru servește drept refugiu pentru foștii clerici ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene care au fugit din țară, continuându-și activitățile media și promovarea politicii ruse în străinătate.

Site-ul original al Uniunii Jurnaliștilor Ortodocși descrie grupul ca pe o inițiativă media ortodoxă globală, născută în 2014 pe fondul crizei bisericești și de stat din Ucraina. Misiunea sa autodeclarată: să apere autoritatea ecleziastică a Moscovei și să formeze personalități publice aliniate la ortodoxie, capabile să influențeze opinia publică.

Adolescenți puși să fluture steaguri rusești militare la un miting pentru obligativitatea religiei în școli

Decizia sa de a se extinde în spațiul limbii bulgare pare departe de a fi o coincidență. A venit la scurt timp după alegerea unui nou patriarh bulgar și într-o perioadă de intensificare a discursului despre educația morală și spirituală în școli.

Pe 17 mai, la un marș public la Sofia, care a pledat pentru instruirea religioasă obligatorie, mai mulți adolescenți au fluturat numeroase steaguri folosite de unitățile militare ortodoxe ruse din Ucraina.

Această demonstrație a primit o acoperire extinsă de către filiala bulgară a Uniunii Jurnaliştilor Ortodocşi, cu mai multe imagini cu aceste steaguri cu tematică militară distribuite prin prezenţa lor pe Facebook.

Această investigație, realizată de jurnalista bulgară Maya Dimitrova de la Televiziunea Națională Bulgară (BNT) în cooperare cu grupul civic BG Elves, evidențiază modul în care instituțiile religioase, narațiunile media și ambițiile geopolitice se împletesc pe teritoriul bulgar - cu implicații potențial de amploare pentru opinia publică și politica națională.

