Rusia a cerut să deschidă un consulat în Varna, la câțiva metri distanță de baza navală NATO. Reacția Bulgariei

Rusia a cerut oficial permisiunea Bulgariei pentru a-și deschide un consulat la Varna, la doar câțiva metri distanță de sediul Marinei Bulgare, care este și bază militară NATO.

Ambasada Rusiei la Sofia a solicitat oficial permisiunea Ministerului Afacerilor Externe al Bulgariei pentru a deschide un Consulat General la Varna, invocând drept justificare o „procedură de reciprocitate”, scrie Novinite.

Conform informațiilor publicate de partidul Democrații pentru o Bulgarie Puternică (DSB), locația planificată se află într-o clădire comercială la intersecția străzilor Dunav și Kozloduy, la aproximativ 200 de metri de sediul Marinei Bulgare.

DSB a declarat că Ministerul Afacerilor Externe a trimis cererea Agenției de Stat pentru Securitate Națională (SANS) pentru un aviz. Cu toate acestea, partidul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce descrie ca fiind o întârziere neobișnuit de lungă în răspunsul agenției, avertizând că o astfel de inacțiune riscă să ducă la un „consimțământ tacit” la propunere. În opinia sa, înființarea unui consulat rus atât de aproape de o instalație militară cheie a NATO ar echivala cu poziționarea unei baze operaționale de către o putere ostilă.

DSB: Amenințare directă la adresa securității Bulgariei și a aliaților săi

Partidul a reamintit că acel consulat rus din Varna a fost închis în octombrie 2023. Măsura a urmat expulzării a 70 de diplomați și angajați ruși de către guvernul lui Kiril Petkov în anul precedent, pe baza acuzațiilor de activități care pun în pericol direct securitatea națională a Bulgariei. Decizia a lăsat ambele consulate din Varna și Ruse fără personal, ceea ce a tensionat semnificativ relațiile diplomatice dintre Sofia și Moscova.

Pe fondul războiului în desfășurare al Rusiei în Ucraina, al desemnării oficiale a Bulgariei drept „stat inamic” și al cazurilor repetate în care serviciile de informații rusești ar fi folosit acoperire diplomatică pentru spionaj și operațiuni hibride, DSB avertizează că redeschiderea unei astfel de misiuni în imediata apropiere a unei baze navale NATO ar constitui o amenințare directă la adresa securității Bulgariei și a aliaților săi.

Partidul solicită Ministerului Afacerilor Externe să respingă „imediat și categoric” cererea, argumentând că orice altă decizie ar reprezenta o capitulare politică în fața unui stat ostil și ar submina capacitatea de apărare a Bulgariei și poziția strategică a NATO în regiunea Mării Negre.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













