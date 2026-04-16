Conform unor oficiali citați sub protecția anonimatului de publicația USA Today, Pentagonul ar ajusta planuri referitoare la Cuba, în așteptarea ordinelor directe ale președintelui american Donald Trump.

Planuri militare în așteptarea deciziei lui Trump

Departamentul de Război a răspuns pentru EFE că nu ar dori să facă speculații despre „scenarii ipotetice” și că forțele armate prevăd diverse situații de urgență și „rămân pregătite să execute ordinele președintelui”.

Tensiunile dintre Cuba și Statele Unite, care s-au intensificat în luna ianuarie, au avut parte de o nouă escaladare în această săptămână, când ministrul de externe de la Havana, Bruno Rodriguez, a acuzat Washingtonul că îi intimidează pe cei care încearcă să facă comerț cu insula și a apărat dreptul țării sale de a importa combustibil.

Escaladarea tensiunilor dintre Washington și Havana

Președintele Donald Trump și-a intensificat presiunea asupra guvernului cubanez al președintelui Miguel Diaz-Canel în ianuarie, blocând trimiterea de petrol venezuelean, după capturarea președintelui Nicolas Maduro, pe 3 ianuarie, la Caracas.

Blocajul petrolier impus de SUA în ultimele trei luni nu a făcut decât să agraveze o criză structurală pe care Cuba o resimte de mai bine de șase ani.

EFE amintește că economia Cubei s-a contractat cu 15% între 2020 și 2025.