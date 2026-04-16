Este prima de intervenție de acest fel de la deschiderea sa în 1999 și într-un moment în care turismul din regiune a încetinit din cauza războiului americano-israelian cu Iranul, potrivit Reuters.

Proprietarul hotelului, Jumeirah, a declarat într-un comunicat de marți că lucrările vor fi realizate în etape pe parcursul a aproximativ 18 luni și vor fi conduse de arhitectul de interior Tristan Auer, cu sediul la Paris. Nu a precizat că proprietatea va fi închisă pe durata renovării. Angajatul a spus că hotelul oferă cazare alternativă în hoteluri din apropiere pentru oaspeții cu rezervări în perioada lucrărilor. Perioada de închidere poate suferi modificări, a adăugat persoana.

Hotelul în formă de velă, unul dintre cele mai cunoscute repere ale Dubaiului și proprietatea emblematică a grupului Jumeirah, a suferit unele daune atunci când resturi rezultate din interceptarea unui atac cu dronă iraniană i-au lovit fațada la începutul lunii martie.

Lucrările „mult așteptate” nu sunt legate de incidentul din martie, a declarat angajatul. Jumeirah, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, nu a făcut legătura între proiect și război în comunicatul său.

Citește și
Momentul este însă notabil, deoarece conflictul a afectat călătoriile către Dubai, perturbările zborurilor influențând Emiratele Arabe Unite, iar grupurile de lux avertizând asupra presiunilor asupra profiturilor pe fondul scăderii cererii din partea vizitatorilor.