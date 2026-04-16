Casa Albă respinge informațiile potrivit cărora Statele Unite ar fi cerut prelungirea armistițiului de două săptămâni cu Iranul.

O delegație din Pakistan, care mediază conflictul, a ajuns la Teheran, și se fac pregătiri pentru o nouă rundă de negocieri între Statele Unite și Iran.

În ceea ce privește blocada din strâmtoarea Ormuz, joi, la Paris, este organizat un summit pe acest subiect.

Obiectivul este de a crea un grup de lucru și de a elabora un plan pentru monitorizarea și asigurarea tranzitului prin strâmtoare, odată ce ostilitățile vor înceta.

Armata americană, care monitorizează și controlează traficul maritim în Golful Oman, a publicat, pe rețeaua X, mai multe imagini și înregistrări audio, cu avertismentele transmise navelor aflate în tranzit.

Audio armata americană: „Toate navele sunt sfătuite să se întoarcă imediat în port dacă pleacă și să întrerupă tranzitul către Iran, dacă acesta este următorul lor port de escală. Nu încercați să încălcați blocada! Navele care tranzitează către sau dinspre un port iranian vor fi abordate în vederea interzicerii trecerii și capturării. Întoarceți-vă și pregătiți-vă pentru abordare! Dacă nu respectați această blocadă, vom folosi forța”.

Comandamentul militar central insistă că nicio navă nu a trecut de blocadă americană. Raportul este însă contestat de iranieni. Agenția de știri Fars a scris miercuri că o navă a ocolit măsurile.

John Stawpert, director maritim, Camera Internațională de Comerț Naval: „Există aproximativ 1.000 de nave de transport oceanic blocate în Golf, care au la bord, în total, aproximativ 20.000 de navigatori. Sunt foarte mulți oameni la bordul acestor nave care, de fapt, au fost în arest la domiciliu timp de șase săptămâni, fără să aibă vreo vină”.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: „Am văzut din nou, în această dimineață, niște știri - știri eronate - conform cărora am solicitat oficial o prelungire a armistițiului. Acest lucru nu este adevărat. În acest moment, suntem foarte implicați în aceste negocieri”.

Reporter: Aceste discuții vor avea loc la Islamabad, sau unde anume va avea loc următoarea rundă de negocieri?

Leavitt: Cel mai probabil, vor avea loc în același loc ca data trecută.

Între timp, o delegație din Pakistan, țară care joacă rolul de mediator, a sosit la Teheran, pentru a transmite un nou mesaj din partea Washingtonului. Mai multe detalii nu au fost făcute deocamdată publice.

În timp ce diplomații caută un numitor comun, Statele Unite nu renunță la presiunea militară. Potrivit Washington Post, Pentagonul se pregătește să mai trimită câteva mii de soldați în Orientul Mijlociu.

Aseară, Senatul american a respins, pentru a patra oară, o rezoluţie a democraților, menită să-i limiteze lui Donald Trump puterile de război.

Pe de altă parte, israelienii și milițiile Hezbollah continuă să se atace reciproc. În ceea ce priveşte Iranul, premierul Benjamin Netanyahu spune că țara sa este „pregătită pentru orice scenariu” și obiectivele Israelului rămân în concordanță cu cele ale Statelor Unite.