Vizita face trimitere, de asemenea, la călătoria din 2017, când liderul american a vizitat Oraşul Interzis împreună cu preşedintele chinez Xi Jinping, cu o punere în scenă marcată de greutatea patrimoniului imperial şi de gesturile de protocol.

EFE menţionează în continuare câteva din principalele locuri asociate cu vizita preşedintelui Donald Trump în China şi semnificaţia politică sau istorică pe care o reprezintă.

Marele Palat al Poporului: centrul politic al Chinei

Marele Palat al Poporului este principala clădire ceremonială şi politică a statului chinez şi unul din spaţiile obişnuite pentru primirea liderilor străini.

Situat pe partea de vest a Pieţei Tiananmen, locul reprimării protestelor din 1989, complexul este centrul politic şi simbolic al capitalei chineze.

Aici, în 2017, Donald Trump a participat la ceremonia oficială de bun venit, la întâlniri bilaterale şi la un banchet de stat oferit de Xi Jinping şi o va face din nou în timpul vizitei din această săptămână.

Clădirea găzduieşte, de asemenea, principalele sesiuni politice anuale ale Chinei şi marile evenimente diplomatice şi legislative.

Zhongnanhai: nucleul puterii Partidului Comunist

Situat lângă Oraşul Interzis şi închis accesului public, Zhongnanhai este complexul de unde operează conducerea Partidului Comunist Chinez (PCC) şi care găzduieşte birouri şi reşedinţe ale principalilor lideri ai ţării.

Agenda oficială a Casei Albe pentru această vizită plasează aici unele dintre cele mai importante întâlniri dintre Donald Trump şi Xi Jinping, inclusiv o fotografie oficială, un ceai bilateral şi un prânz de lucru.

Zhongnanhai, care i-a avut printre rezidenţii săi cei mai celebri pe Mao Zedong, a fost asociat istoric cu întâlniri de nivel înalt între lideri chinezi şi şefi de stat străini, deşi accesul liderilor străini este relativ rar, motiv pentru care este de obicei interpretat ca un gest de apropiere politică şi diplomatică.

Nu va fi pentru prima dată când un preşedinte american se plimbă prin grădinile sale liniştite. Barrack Obama a făcut-o deja în noiembrie 2014, tot împreună cu Xi Jinping.

Diaoyutai: reşedinţa diplomatică din Beijing

Reşedinţa de stat Diaoyutai, un complex de vile şi grădini situat în vestul Beijingului, a găzduit lideri străini şi a fost locul de desfăşurare a întâlnirilor diplomatice de nivel înalt timp de decenii.

Deşi Donald Trump nu a stat aici în timpul vizitei sale din 2017 şi nu o va face nici în această vizită, complexul a găzduit o parte din întâlnirile şi activităţile din prima sa vizită.

Din punct de vedere istoric, complexul a găzduit negocieri politice, întâlniri discrete între lideri şi vizite de stat de nivel înalt, devenind unul din principalele simboluri ale diplomaţiei chineze contemporane.

Oraşul Interzis: diplomaţia între simboluri imperiale

Vizita preşedintelui Donald Trump din noiembrie 2017 a inclus un tur privat alături de Xi Jinping şi soţiile lor prin fostul palat imperial al dinastiilor Ming şi Qing.

Atunci, preşedintele american a vizitat spaţii precum cele trei săli mari ceremoniale ale complexului imperial sau pavilionul Baoyunlou, unde cei doi lideri au băut ceai într-un cadru informal.

Vizita a inclus, de asemenea, o demonstraţie de restaurare a unor relicve culturale în atelierul de conservare al Muzeului Palatului şi o reprezentaţie de operă Beijing în teatrul Changyin, ca parte a unei vizite pe care mass-media oficiale chineză au numit-o atunci "vizită de stat plus".

Alegerea Oraşului Interzis a fost interpretată atunci ca o modalitate de a proiecta continuitate istorică, tradiţie culturală şi solemnitate instituţională în cadrul relaţiei bilaterale.

Templul Cerului: simbolismul ceremonial

În absenţa unei confirmări oficiale, autorităţile chineze au anunţat săptămâna aceasta că Templul Cerului din Beijing se va închide pentru public în timpul prezenţei în capitală a lui Donald Trump, fiind astfel probabil unul din locurile istorice pe care liderul american le va vizita.

Construit în secolul al XV-lea, Templul Cerului este unul din principalele complexe ceremoniale ale Chinei imperiale şi era folosit de împăraţi pentru a desfăşura ceremonii de rugăciune pentru recolte şi pentru stabilitatea imperiului.

Mutianyu: Marele Zid ca imagine internaţională

Secţiunea Mutianyu a Marelui Zid Chinezesc a câştigat, de asemenea, vizibilitate în timpul vizitei din 2017, când a primit vizita primei doamne, Melania Trump, care însă nu îl însoţeşte pe soţul ei în această a doua călătorie.

Situat la nord-est de Beijing şi restaurat pentru a facilita accesul turiştilor, Mutianyu este unul din cele mai vizitate sectoare ale Zidului şi una din cele mai recunoscute imagini ale Chinei la nivel internaţional.