Donald Trump a răbufnit după ce a citit propunerea de pace a Iranului. Termenul dur folosit de președintele SUA

"Forţele noastre armate sunt pregătite să riposteze şi să dea o lecţie", a scris pe X preşedintele Parlamentului iranian.

"Suntem pregătiţi de orice eventualitate. O să fie surprinşi", a adăugat el.

Mohammad Bagher Ghalibaf a avertizat ulterior că "nu există alternativă" la "propunerea în 14 puncte" a Iranului în vederea opririi războiului.

"Orice altă abordare va fi complet inoperantă, nimic altceva decât eşec repetat. Cu cât tărăgănează mai mult, cu atât vor plăti mai mult contribuabilii americani", a explicat el.

Propunere "complet stupidă"

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni, la Casa Albă, că armistiţiul dintre Statele Unite şi Iran este "sub asistenţă respiratorie".