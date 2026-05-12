Donald Trump a răbufnit după ce a citit propunerea de pace a Iranului. Termenul dur folosit de președintele SUA

Iranul este pregătit ”să dea o lecţie” şi să reia războiul, în cazul unei agresiuni, ameninţă marţi principalul negociator iranian Mohammad Bagher Ghalibaf, răspunzând astfel unor declaraţii ale lui Donald Trump despre fragilitatea armistițiului.

Alexandru Toader

"Forţele noastre armate sunt pregătite să riposteze şi să dea o lecţie", a scris pe X preşedintele Parlamentului iranian.

"Suntem pregătiţi de orice eventualitate. O să fie surprinşi", a adăugat el.

Mohammad Bagher Ghalibaf a avertizat ulterior că "nu există alternativă" la "propunerea în 14 puncte" a Iranului în vederea opririi războiului.

"Orice altă abordare va fi complet inoperantă, nimic altceva decât eşec repetat. Cu cât tărăgănează mai mult, cu atât vor plăti mai mult contribuabilii americani", a explicat el.

Propunere "complet stupidă"

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni, la Casa Albă, că armistiţiul dintre Statele Unite şi Iran este "sub asistenţă respiratorie".

El a catalogat propunerea de pace iraniană "complet stupidă" şi "inacceptabilă", în faţa presei, în Biroul Oval.

Donald Trump a spus în mai multe rânduri că "Iranul nu poate dispune de arme nucleare" şi că va continua să se asigure de acest lucru.

"Ei au impresia că vom sfârşi prin a obosi, dar nu e aşa", a declarat preşedintele american.

Donald Trump a promis o "victorie completă" a Statelor Unite.

El a dat asigurări că Statele Unite vor ieşi victorioase din Războiul din Iran, în plin impas între Teheran şi Washington în vederea unei încetări a conflictului.

"Vom avea o victorie completă. Noi am avut deja, în teorie, o victorie completă din punct de vedere militar", a declarat el în faţa presei în Biroul Oval.

Armistiţiul dintre Statele Unite şi Iran se "ţine doar de un fir", a continuat el.

El este "sub asistenţă respiratorie", a declarat Trump, în contextul în care cele două părţi au eşuat să încheie un acord prin care să pună capăt războiului.

"Armistiţiul este sub asistenţă respiratorie masivă, ca atunci când un doctor intră şi spune «domnule, fiinţa dumneavoastră dragă are exact un procent şanse să trăiască»", a declarat luni, în Biroul Oval, Donald Trump.

