Prima evacuare medicală de pe Staţia Spaţială Internaţională: un astronaut s-a întors pe Pământ cu întregul echipaj

Un astronaut diagnosticat cu o afecţiune medicală s-a întors joi dimineaţă pe Pământ, alături de ceilalţi trei membri ai echipajului său, în cadrul primei evacuări medicale de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) realizate de NASA.

Capsula Dragon Endeavour, operată de SpaceX, a amerizat în largul coastei Californiei, după ce s-a desprins de ISS miercuri, la ora 22:20 GMT (joi, 00:20, ora României), şi a început coborârea controlată de pe orbită.

NASA nu a oferit informaţii suplimentare privind identitatea astronautului afectat sau natura exactă a problemei medicale, însă a precizat că acesta se află „într-o stare stabilă”. Agenţia a subliniat că procedura de întoarcere anticipată a fost una preventivă, desfăşurată în condiţii de siguranţă pentru întregul echipaj.

Misiune scurtată cu o lună

Decizia a fost luată după ce unul dintre membrii echipajului a fost diagnosticat cu o afecţiune nespecificată, despre care autorităţile au precizat că nu reprezintă o urgenţă.

Din cauza acestei situaţii, cei patru membri ai echipajului au revenit pe Pământ mai devreme decât era planificat, misiunea lor de şase luni fiind scurtată cu aproape o lună. Din echipaj fac parte astronauţii NASA Mike Fincke şi Zena Cardman, astronautul japonez Kimiya Yui (JAXA) şi cosmonautul rus Oleg Platonov (Roskosmos). NASA nu a făcut publică identitatea astronautului care a necesitat evacuarea medicală.

