Prima evacuare medicală de pe Staţia Spaţială Internaţională: un astronaut s-a întors pe Pământ cu întregul echipaj

Stiri externe
15-01-2026 | 11:36
statia spatiala astronauti 2025
Getty

Un astronaut diagnosticat cu o afecţiune medicală s-a întors joi dimineaţă pe Pământ, alături de ceilalţi trei membri ai echipajului său, în cadrul primei evacuări medicale de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) realizate de NASA.

autor
Mihai Niculescu

Capsula Dragon Endeavour, operată de SpaceX, a amerizat în largul coastei Californiei, după ce s-a desprins de ISS miercuri, la ora 22:20 GMT (joi, 00:20, ora României), şi a început coborârea controlată de pe orbită.

NASA nu a oferit informaţii suplimentare privind identitatea astronautului afectat sau natura exactă a problemei medicale, însă a precizat că acesta se află „într-o stare stabilă”. Agenţia a subliniat că procedura de întoarcere anticipată a fost una preventivă, desfăşurată în condiţii de siguranţă pentru întregul echipaj.

Misiune scurtată cu o lună

Decizia a fost luată după ce unul dintre membrii echipajului a fost diagnosticat cu o afecţiune nespecificată, despre care autorităţile au precizat că nu reprezintă o urgenţă.

Din cauza acestei situaţii, cei patru membri ai echipajului au revenit pe Pământ mai devreme decât era planificat, misiunea lor de şase luni fiind scurtată cu aproape o lună. Din echipaj fac parte astronauţii NASA Mike Fincke şi Zena Cardman, astronautul japonez Kimiya Yui (JAXA) şi cosmonautul rus Oleg Platonov (Roskosmos). NASA nu a făcut publică identitatea astronautului care a necesitat evacuarea medicală.

Citește și
Moldoveni pe stradă
MAE de la Chişinău, după ce SUA au suspendat procesarea unor vize de imigrare: „Măsura are un impact limitat”

Sursa: News.ro

Etichete: bolnav, statia spatiala internationala, astronaut,

Dată publicare: 15-01-2026 11:25

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Citește și...
MAE de la Chişinău, după ce SUA au suspendat procesarea unor vize de imigrare: „Măsura are un impact limitat”
Stiri externe
MAE de la Chişinău, după ce SUA au suspendat procesarea unor vize de imigrare: „Măsura are un impact limitat”

Impactul asupra cetăţenilor Republicii Moldova a deciziei SUA, de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetăţenii mai multor state, începând cu 21 ianuarie 2026, este limitat.

NBC News: Trump ar dori ca acțiunea militară în Iran să fie rapidă și decisivă. „Ajutorul este pe drum”, le-a zis iranienilor
Stiri externe
NBC News: Trump ar dori ca acțiunea militară în Iran să fie rapidă și decisivă. „Ajutorul este pe drum”, le-a zis iranienilor

Președintele american Donald Trump le-a spus consilierilor săi că ar dori ca orice acțiune să dea o lovitură decisivă regimului iranian, dar până acum nu a primit această garanție din partea lor, spun sursele NBC News.

Reacția Rusiei privind trupele NATO trimise în Groenlanda. „Promovează agenda antirusă şi antichineză”
Stiri externe
Reacția Rusiei privind trupele NATO trimise în Groenlanda. „Promovează agenda antirusă şi antichineză”

Diplomaţia rusă şi-a exprimat joi „îngrijorarea gravă” faţă de trimiterea de trupe suplimentare ale NATO în Groenlanda, acuzând Alianţa Nord-Atlantică de accelerarea militarizării regiunii arctice, pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai accentuate.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui ”război hibrid”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui ”război hibrid”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că democrația din România a reușit în 2025 să înfrunte cu succes ”un război hibrid”, după ”un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăţi”.  

CAB respinge suspendarea comitetului pentru reforma justiției creat de Ilie Bolojan. CSM critică existența grupului de lucru
Stiri Justitie
CAB respinge suspendarea comitetului pentru reforma justiției creat de Ilie Bolojan. CSM critică existența grupului de lucru

Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins cererea de suspendare a activității Comitetului pe justiție constituit la inițiativa premierului Ilie Bolojan. Activitatea, dar și formarea grupului este criticată și de CSM.

Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda
Stiri externe
Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda

Trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța, Germania, Norvegia și Suedia, au început să sosească în Groenlanda pentru a contribui la consolidarea securității acestei insule arctice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Ianuarie 2026

03:15:19

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59