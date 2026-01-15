Apa a fost oprită la Palatul Parlamentului din cauza unor lucrări: „Numărul persoanelor afectate este dificil de estimat”

Stiri actuale
15-01-2026 | 11:28
palatul parlamentului parlamentul romaniei
Shutterstock

Alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului este oprită total, începând de joi dimineaţă de la ora 06:00 şi până vineri la ora 01:00 pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie a apei.

autor
Claudia Alionescu

Lucrările vizează realizarea unui bypass şi înlocuirea unor componente ale instalaţiilor de conducte. Reluarea alimentării se va face etapizat.

Reprezentanţii instituţiei menţionează că numărul persoanelor afectate este dificil de estimat, întrucât întreruperea alimentării nu se produce simultan în toate zonele clădirii, etajele inferioare urmând să beneficieze de apă până la o anumită oră, în funcţie de golirea conductelor, în timp ce etajele superioare vor fi afectate mai devreme.

Reprezentanţii Palatulului Parlamentului precizează, joi, că pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de distribuţie a apei din clădire, în perioada 14–16 ianuarie 2026 se desfăşoară o intervenţie tehnică programată asupra reţelelor de alimentare cu apă.

Astfel, în data de 14 ianuarie 2026, alimentarea cu apă rece a imobilului a fost oprită de la branşamentele exterioare, clădirea fiind alimentată temporar din rezervorul Staţiei de Hidrofor.

Citește și
Ciprian Ciucu a depus jurământul pentru preluarea funcţiei de primar general al Capitalei
Criza termoficării în București: infrastructura veche împiedică repornirea cazanului care alimenta 3.500 de blocuri

Potrivit sursei citate, începând cu 15 ianuarie 2026, ora 06:00, şi până la 16 ianuarie 2026, ora 01:00, alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului este oprită total, pentru executarea lucrărilor de bypass şi înlocuire a unor componente ale instalaţiilor de conducte. Reluarea alimentării se face etapizat, începând cu ora 01:00, cu estimarea ca toate instalaţiile să fie complet funcţionale până la ora 08:00.

Numărul persoanelor afectate de sistarea apei, dificil de estimat

„Oprirea este necesară pentru desfăşurarea unor lucrări corective asupra instalaţiilor de distribuţie a apei, în vederea asigurării funcţionării în condiţii de siguranţă a conductelor. Numărul persoanelor afectate este dificil de estimat, întrucât întreruperea alimentării nu se produce simultan în toate zonele clădirii, etajele inferioare urmând să beneficieze de apă până la o anumită oră, în funcţie de golirea conductelor, în timp ce etajele superioare vor fi afectate mai devreme”, precizează aceeaşi sursă.

Conform aceleiaşi surse, sistemele de distribuţie a apei şi Staţia de Hidrofor sunt în exploatare dinainte de anul 1981, fiind utilizate inclusiv în perioada organizării de şantier a construcţiei actuale a Palatului Parlamentului.

„În ultimii ani au fost înregistrate numeroase avarii, iar în anul 2025 au fost realizate multiple lucrări de sudură cu caracter provizoriu, impuse de gradul avansat de uzură al conductelor, ceea ce face necesară înlocuirea acestora. Lucrările sunt executate de departamentele de specialitate din cadrul Camerei Deputaţilor, administratorul reţelelor de distribuţie din imobil, iar pentru anul 2026 au fost prevăzute în propunerea de buget lucrări de reabilitare a reţelelor, ce vor fi realizate în limita fondurilor alocate”, mai arată sursa citată.

Imagini rare cu un râs surprinse în Parcul Național Cozia, alături de puii săi

Sursa: News.ro

Etichete: apa, palatul parlamentului, alimentare, oprire,

Dată publicare: 15-01-2026 11:24

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Citește și...
Cine e vinovat pentru criza termoficării? Ciprian Ciucu mută responsabilitatea spre foștii primari ai Capitalei
Stiri Politice
Cine e vinovat pentru criza termoficării? Ciprian Ciucu mută responsabilitatea spre foștii primari ai Capitalei

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, consideră că nu predecesorul său, Nicuşor Dan, este responsabil pentru faptul că mii de blocuri din Bucureşti nu sunt alimentate cu apă caldă, din cauza avariei produse la CET Sud.

Criza termoficării în București: infrastructura veche împiedică repornirea cazanului care alimenta 3.500 de blocuri
Stiri actuale
Criza termoficării în București: infrastructura veche împiedică repornirea cazanului care alimenta 3.500 de blocuri

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că repornirea cazanului cu apă fierbinte (CAF), care deservește 3.500 de blocuri, ar putea provoca explozii din cauza infrastructurii vechi și ar afecta o zonă mult mai extinsă din București.

Explicația ministrului Energiei pentru frigul din spitale și blocuri: „Se termină gerul și automat intră lucrurile în normal”
Stiri actuale
Explicația ministrului Energiei pentru frigul din spitale și blocuri: „Se termină gerul și automat intră lucrurile în normal”

Pe lângă zecile de mii de apartamente în care temperatura este ca în peșteră și nici nu este apă caldă la robinet, în București este afectată și activitatea unor spitale.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui ”război hibrid”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui ”război hibrid”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că democrația din România a reușit în 2025 să înfrunte cu succes ”un război hibrid”, după ”un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăţi”.  

CAB respinge suspendarea comitetului pentru reforma justiției creat de Ilie Bolojan. CSM critică existența grupului de lucru
Stiri Justitie
CAB respinge suspendarea comitetului pentru reforma justiției creat de Ilie Bolojan. CSM critică existența grupului de lucru

Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins cererea de suspendare a activității Comitetului pe justiție constituit la inițiativa premierului Ilie Bolojan. Activitatea, dar și formarea grupului este criticată și de CSM.

Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda
Stiri externe
Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda

Trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța, Germania, Norvegia și Suedia, au început să sosească în Groenlanda pentru a contribui la consolidarea securității acestei insule arctice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Ianuarie 2026

03:15:19

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59