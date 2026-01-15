Moscova expulzează un diplomat al Marii Britanii şi ameninţă cu represalii. Ultimatumul puterii ruse

Stiri externe
15-01-2026 | 11:09
ambasada uk moscova
IMAGO

Rusia a anunţat joi expulzarea unui diplomat britanic, pe care îl acuză că ar fi afiliat serviciilor secrete ale Regatului Unit, într-un nou episod de tensiuni diplomatice între Moscova şi Occident, pe fondul războiului din Ucraina.

autor
Mihai Niculescu

Însărcinata cu afaceri a Regatului Unit la Moscova, Danae Dholakia, a fost convocată joi dimineaţă la Ministerul rus al Afacerilor Externe, unde a fost informată cu privire la „retragerea acreditării” unui diplomat al ambasadei britanice. Decizia a fost luată în urma „informaţiilor primite (...) cu privire la apartenenţa sa la serviciile secrete, a transmis diplomaţia rusă într-un comunicat oficial, relatează AFP, preluat de news.ro.

Potrivit aceleiaşi surse, diplomatul vizat va avea la dispoziţie două săptămâni pentru a părăsi teritoriul Federaţiei Ruse. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a precizat că este vorba despre Gareth Samuel Davies, „trimis în Rusia sub acoperirea funcţiei de secretar II al ambasadei britanice”.

„Ripostă simetrică decisivă”

Ministerul rus de Externe a subliniat că Moscova „nu va tolera pe teritoriul rus membri ai serviciilor secrete britanice nedeclaraţi” şi a avertizat că este pregătită pentru „o ripostă simetrică decisivă dacă Londra decide să escaladeze situaţia”.

În cursul dimineţii, aproximativ douăzeci de jurnalişti ruşi au aşteptat-o pe Danae Dholakia în faţa sediului Ministerului de Externe, potrivit unui videoclip difuzat de diplomaţia rusă. Reprezentanta Regatului Unit a petrecut aproximativ 15 minute în interiorul clădirii, înainte de a pleca, conform relatărilor agenţiilor de presă.

Citește și
Denis Kapustin
Spionajul militar ucrainean a umilit Moscova. Inamicul personal al lui Putin a „înviat”, iar Ucraina a încasat recompensa

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Marea Britanie, spionaj, ambasada,

Dată publicare: 15-01-2026 11:01

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Citește și...
Acuzații de spionaj cibernetic: China ar fi vizat conturi de e-mail ale Congresului american
Stiri externe
Acuzații de spionaj cibernetic: China ar fi vizat conturi de e-mail ale Congresului american

O grupare de hackeri chinezi ar fi compromis conturile de e-mail utilizate de membri ai personalului unor comisii influente din Camera Reprezentanţilor a SUA, a dezvăluit miercuri publicaţia Financial Times, citând persoane familiarizate cu subiectul.

Spionajul militar ucrainean a umilit Moscova. Inamicul personal al lui Putin a „înviat”, iar Ucraina a încasat recompensa
Stiri externe
Spionajul militar ucrainean a umilit Moscova. Inamicul personal al lui Putin a „înviat”, iar Ucraina a încasat recompensa

Serviciile speciale ruse au fost păcălite de Serviciul de spionaj al Ucrainei (GUR) și a încasat chiar și recompensa Moscovei pe o asasinare înscenată.

CNN: Flota fantomă a Rusiei servește și ca mijloc de spionaj asupra Occidentului. Tacticile curajoase folosite de Kremlin
Stiri externe
CNN: Flota fantomă a Rusiei servește și ca mijloc de spionaj asupra Occidentului. Tacticile curajoase folosite de Kremlin

Rusia și-a întețit operațiunile de spionaj asupra Occidentului și folosește tactici tot mai curajoase, potrivit unei anchete realizate de CNN.

Noua șefă a MI6, avertisment serios despre Rusia, în primul său discurs oficial: „Linia frontului este pretutindeni”
Stiri externe
Noua șefă a MI6, avertisment serios despre Rusia, în primul său discurs oficial: „Linia frontului este pretutindeni”

Blaise Metreweli, şefa serviciului de spionaj extern al Marii Britanii, cunoscut sub numele de MI6, va avertiza că Rusia reprezintă o ameninţare „agresivă, expansionistă şi revizionistă” în primul său discurs pe care îl ţine de la preluarea funcţiei.

Papa Leon al XIV-lea, mesaj către serviciile de spionaj italiene: „Trebuie respectată demnitatea umană. Sunt necesare limite”
Stiri externe
Papa Leon al XIV-lea, mesaj către serviciile de spionaj italiene: „Trebuie respectată demnitatea umană. Sunt necesare limite”

Papa american Leon al XIV-lea denunţă vineri folosirea cu rea-voinţă a unor informaţii confidenţiale împotriva Bisericii Catolice şi îndeamnă serviciile de spionaj la ”vigilenţă” şi la respectarea demnităţii umane, relatează AFP.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui ”război hibrid”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui ”război hibrid”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că democrația din România a reușit în 2025 să înfrunte cu succes ”un război hibrid”, după ”un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăţi”.  

CAB respinge suspendarea comitetului pentru reforma justiției creat de Ilie Bolojan. CSM critică existența grupului de lucru
Stiri Justitie
CAB respinge suspendarea comitetului pentru reforma justiției creat de Ilie Bolojan. CSM critică existența grupului de lucru

Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins cererea de suspendare a activității Comitetului pe justiție constituit la inițiativa premierului Ilie Bolojan. Activitatea, dar și formarea grupului este criticată și de CSM.

Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda
Stiri externe
Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda

Trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța, Germania, Norvegia și Suedia, au început să sosească în Groenlanda pentru a contribui la consolidarea securității acestei insule arctice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Ianuarie 2026

03:15:19

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59