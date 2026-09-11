Potrivit Agerpres, anunţul a fost făcut de Palatul Regal din Oslo într-un comunicat de presă, informează Reuters şi AFP.

Regele Harald al V-lea a murit pe 28 august, la vârsta de 89 de ani, după o domnie de peste 35 de ani, iar prinţesa Astrid a avut ultima sa apariţie publică în urmă cu două zile la funeraliile fostului suveran norvegian, care au avut loc miercuri.

"Prinţesa Astrid s-a stins din viaţă astăzi, vineri, 11 septembrie, la vârsta de 94 de ani", a transmis Palatul Regal din Oslo.

"De-a lungul întregii sale vieţi îndelungate, prinţesa Astrid a reprezentat Casa Regală într-o manieră caldă şi animată de simţul datoriei", a declarat Regele Haakon al VIII-lea în acelaşi comunicat.

Miercuri, prinţesa Astrid a participat într-un scaun cu rotile la funeraliile fratelui său, regele Harald al V-lea.

Apariţiile ei publice au devenit tot mai rare în ultimii ani.

În august, medicii norvegieni i-au implantat, ca şi fratelui ei, un stimulator cardiac.

Odată cu ea, s-a stins din viaţă ultimul dintre cei trei copii ai regelui Olav al V-lea, care a domnit între anii 1957 şi 1991.

Tronul Norvegiei este ocupat în prezent de Haakon al VIII-lea, în vârstă de 53 de ani, fiul lui Harald al V-lea şi devenit rege după decesul fostului suveran în urmă cu două săptămâni.