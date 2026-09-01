A fost purtat de noul suveran al norvegienilor - Haakon al 8-lea -, de fiica lui, prințesa moștenitoare Ingrid Alexandra, dar și de alți membri ai familiei regale.

La procesiune a participat și noua regină Mette-Marit, care, în iunie, a suferit un transplant pulmonar. Sicriul va rămâne în capelă până miercurea viitoare, când sunt programate funeraliile. Iar de marți, supușii coroanei se vor putea reculege la catafalc.

Tot marți, noul suveran al Norvegiei va depune jurământul. Tatăl său, regele Harald, a murit vineri, la 89 de ani.