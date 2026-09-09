Prințul William a călătorit în Norvegia pentru a reprezenta familia regală britanică, însă Prințesa de Wales a rămas în Marea Britanie, într-o săptămână importantă pentru cei trei copii ai cuplului, potrivit Hello Magazine.

Decizia ei a coincis cu un moment important pentru familie. Prințul George a început un nou capitol la Eton College, în timp ce Prințesa Charlotte și Prințul Louis s-au întors la școală.

Pentru William și Kate, revenirea copiilor la cursuri a însemnat găsirea unui echilibru între îndatoririle regale și una dintre prioritățile lor constante: să fie alături de copii.

Prințul George a început cursurile la Eton College

Principalul motiv al deciziei familiei a fost legat în special de Prințul George. Pe 8 septembrie, fiul cel mare al cuplului, în vârstă de 13 ani, a ajuns la prestigiosul Eton College pentru a-și începe studiile.

Atât William, cât și Kate au vrut să fie alături de el în momentul în care acesta s-a instalat la internat, unde va călca pe urmele tatălui său și ale unchiului său, Prințul Harry.

Începând cu acest semestru, al doilea în ordinea succesiunii la tron va locui într-una dintre clădirile de cazare ale școlii, în loc să se întoarcă în fiecare seară acasă, la părinții săi. Este primul său pas important spre o mai mare independență.

Începerea cursurilor de către George nu a fost singurul eveniment școlar important din programul Prințesei de Wales. În același timp, cei doi copii mai mici, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, s-au întors miercuri la cursurile de la Lambrook School.

De când au devenit părinți, Prințul și Prințesa de Wales au urmat regula nescrisă de a-și pune copiii pe primul loc ori de câte ori îndatoririle regale le permit acest lucru.

Prezența alături de toți cei trei copii într-o perioadă marcată de schimbări importante și de începutul noului an școlar a avut, în cele din urmă, prioritate în fața deplasării diplomatice la Oslo.

Prințul William și Prințesa Anne au reprezentat familia regală britanică

În ciuda absenței lui Kate, familia regală britanică a fost bine reprezentată la funeraliile din Norvegia, atât oficial, cât și personal.

Prințul William a participat în numele tatălui său, Regele Charles al III-lea, însă nu a călătorit singur în capitala norvegiană.

Prințesa Anne l-a însoțit, iar prezența ei a avut o semnificație aparte, deoarece este nașa noului monarh, Regele Haakon.

Deplasarea celor doi a evidențiat, de asemenea, legăturile istorice strânse dintre Casa de Windsor și familia regală a Norvegiei.

Pe lângă acest moment important pentru familie, un alt aspect continuă să influențeze programul Prințesei de Wales: abordarea prudentă în ceea ce privește sănătatea sa.

De când și-a reluat treptat activitățile publice după încheierea tratamentului medical, Kate și-a intensificat aparițiile oficiale, continuând însă să acorde prioritate sănătății și vieții de familie.