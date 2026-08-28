Banca Centrală a Somaliei afirmă că pregătirile au ajuns într-un stadiu avansat, scrie Business Insider Africa.

Parlamentul analizează amendamentele la un proiect de acord privind consiliul monetar, în timp ce banca finalizează reglementările privind gestionarea rezervelor și cursul de schimb valutar.

Reforma survine într-un moment în care Somalia se confruntă cu o reducere a sprijinului internațional și cu presiuni continue asupra securității din partea grupării al-Shabaab, ceea ce conferă un caracter de urgență eforturilor de consolidare a instituțiilor naționale.

Somalia ia măsuri pentru a-și restabili suveranitatea monetară

Criza monetară din Somalia datează din 1991, când prăbușirea guvernului lui Siad Barre și războiul civil care a urmat au pus efectiv capăt capacității băncii centrale de a emite și gestiona moneda națională.

În anii care au urmat, bancnotele false s-au răspândit, iar dolarul american a preluat treptat controlul asupra comerțului, economiilor și plăților electronice, inclusiv asupra tranzacțiilor efectuate prin intermediul serviciilor de plăți mobile larg utilizate, precum EVC Plus.

Dolarizarea a fost consolidată de numeroasa diasporă somaleză, care trimite acasă miliarde de dolari prin rețele de transfer de bani precum hawala.

Prezența ONU, a organizațiilor de ajutor umanitar, a forțelor străine și a firmelor de securitate a contribuit, de asemenea, la creșterea cererii de dolari.

În același timp, sistemul monetar al țării a devenit tot mai fragmentat. Somaliland, care și-a declarat independența în 1991, dar nu este recunoscut la nivel internațional ca stat suveran, a introdus propriul șiling în 1994 și continuă să opereze un sistem monetar separat.

Între timp, deceniile fără bancnote noi au lăsat șilingii somalezi rămași în stare foarte proastă. Videoclipurile distribuite pe rețelele sociale arată cum unii somalezi leagă bancnotele rupte și decolorate cu sfoară sau elastic pentru a le menține utilizabile.

Întreprinderile din Mogadishu și din alte zone au refuzat din ce în ce mai des bancnotele deteriorate începând din aprilie, lăsând unii comercianți cu economii pe care nu le pot cheltui sau schimba cu ușurință.

Ministrul comerțului din Somalia, Jamal, a recunoscut această presiune în aprilie, afirmând că „este în curs un proces de obținere a unor bancnote noi”.

De atunci, Banca Centrală a făcut din „emiterea unei monede naționale viabile și consolidarea instrumentelor de politică monetară” una dintre prioritățile sale strategice.

Zimbabwe oferă un punct de comparație la nivel regional

Somalia nu este singura țară care încearcă să-și reducă dependența de dolarul american.

Zimbabwe a introdus moneda „Zimbabwe Gold”, sau ZiG, în aprilie 2024, după ani de instabilitate monetară, deși economia sa rămâne puternic dolarizată.

FMI estimează că, în 2026, aproximativ două treimi din tranzacțiile din sistemul național de plăți al Zimbabwe, exprimate în valoare, erau încă efectuate în dolari americani, ceea ce subliniază cât de dificil poate fi să se restabilească încrederea într-o monedă locală după ani de dependență de dolar.

Pentru Somalia, experiența Zimbabwe arată că introducerea de noi bancnote reprezintă doar o parte a provocării, întrucât întreprinderile și gospodăriile trebuie, de asemenea, convinse să le utilizeze.

Reforma survine pe fondul reducerii sprijinului din partea SUA

Eforturile privind moneda au loc, de asemenea, într-un moment în care relația Somaliei cu Washingtonul se confruntă cu noi presiuni.

Statele Unite au anunțat că, începând din 2027, vor înceta să mai susțină sprijinul logistic acordat de ONU pentru Misiunea de sprijin și stabilizare a Uniunii Africane în Somalia, care numără aproape 12.000 de membri.

Oficialii au avertizat că pierderea sprijinului pentru alimente, combustibil, servicii medicale și transportul trupelor ar putea pune în pericol operațiunile misiunii.

De asemenea, Washingtonul a revocat statutul de protecție temporară pentru aproape 1.100 de somalezi aflați în SUA.

Măsurile vin pe fondul unor tensiuni mai ample între președintele Donald Trump și comunitățile somaleze, adăugând un alt factor de incertitudine în contextul în care Mogadishu încearcă să-și consolideze instituțiile naționale și să reducă dependența de sprijinul extern.