Spre surprinderea Comisiei Europene, organizația înființată la Geneva, este formată din economiști, antreprenori și academicieni pentru a pune în aplicare Raportul Draghi și a relansa competitivitatea, inovarea și creșterea economică în Europa, scrie Corriere della Sera.

„Declinul nu este inevitabil. Dar este direcția spre care ne îndreptăm dacă nu luăm măsuri urgente”. Cu această declarație de intenții, Mario Draghi (foto articol), fost guvernator al Băncii Centrale Europene, și Patrick Collison, cofondator și director general al Stripe, au înființat Rhine Group.

Asociația, care își propune să funcționeze ca un veritabil semnal de alarmă pentru Europa și se definește drept „independentă și apolitică”, reunește personalități de prim rang din domenii precum economia, finanțele, cercetarea, industria, tehnologia și politica.

Potrivit site-ului Rhine Group, în comitetul organizației se regăsesc laureatul Nobel Philippe Aghion, fostul președinte al Estoniei Toomas Hendrik Ilves, directoarea publicației The Economist, Zanny Minton Beddoes, precum și liderii unor companii precum Shopify, Atomico și Klarna.

Italia este reprezentată de nume importante din mediul economic și tehnologic, printre care Andrea Pignataro, Lucrezia Reichlin, Francesco Giavazzi, Francesco Decarolis și Vittorio Colao.