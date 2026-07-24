Potrivit cifrelor oficiale, cel puțin 5.278 de persoane și-au pierdut viața după cutremurele cu magnitudini de 7,2 și de 7,5, care au devastat nordul acestei țări, distrugând clădiri rezidențiale, infrastructură și clădiri nerezidențiale în nordul Venezuelei, inclusiv capitala Caracas. Guvernul estimează că aproape 17.000 de persoane au fost rănite și aproape 18.000 au rămas fără adăpost, potrivit Agerpres.

Acest dezastru, cel mai grav cutremur cu care s-a confruntat Venezuela din 1812, a avut loc într-un moment în care condițiile socio-economice erau deja precare, cu o rată a sărăciei de peste 76%, a subliniat Banca Mondială. Aproximativ 7,9 milioane de oameni au părăsit țara din 2015.

„Cutremurul a provocat pagube fizice directe în valoare estimată de 19,6 miliarde de dolari, o cifră uimitoare pentru orice economie și care necesită un răspuns coordonat”, a declarat Susana Cordeiro Guerra, vicepreședintele Băncii Mondiale, responsabilă pentru regiunea America Latină și Caraibe. „Fără investiții suplimentare, impactul negativ asupra capacității productive și a nivelului de trai va încetini redresarea”, a spus Susana Cordeiro Guerra.

Reconstrucția ar putea costa aproape 50 de miliarde de dolari

Estimarea Băncii Mondiale nu include și costurile unei reconstrucții care să conducă la îmbunătățiri structurale sau modernizarea tipului de construcție. Aceste costuri, inclusiv curățarea molozului, ar putea fi de două până la două ori și jumătate mai mari decât costurile de înlocuire, ceea ce ar putea duce factura totală la aproape 50 de miliarde de dolari.

De asemenea, estimarea nu include pierderile economice directe, fiind așteptată o reducere a ofertei de forță de muncă de ordinul a 1% în acest an.

Banca Mondială a subliniat că lucrează cu Guvernul venezuelean, Banca Interamericană de Dezvoltare și Banca de Dezvoltare a Americii Latine (CAF) la o evaluare mai cuprinzătoare a costurilor de redresare și reconstrucție ale Venezuelei. Astfel de studii durează, de obicei, luni de zile, în timp ce evaluările rapide de tip Estimarea Globală Rapidă a Daunelor (GRADE) se efectuează în câteva săptămâni.

Banca Mondială avertizează asupra efectelor pe termen lung

Evaluarea Băncii Mondiale a arătat că 47% din daune s-au produs în rândul clădirilor rezidențiale, 27% în infrastructură și 26% în clădiri nerezidențiale. Instituția financiară internațională a estimat că ritmul reconstrucției va fi un factor decisiv în modelarea redresării economice și a rezultatelor sociale ale țării. Fără investiții publice și private mai mari, capacitatea productivă și PIB-ul Venezuelei vor rămâne, probabil, sub nivelurile de dinainte de cutremur cel puțin până în 2036, a avertizat BM. Noi împrumuturi s-ar adăuga datoriilor și așa mari ale Venezuelei, dar ar putea alimenta o creștere mai puternică, ceea ce ar consolida treptat poziția fiscală a țării, arată raportul Băncii Mondiale.