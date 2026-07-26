Capcana de la recepție în Grecia. Noua taxă obligatorie pe care mulți români uită să o calculeze când își fac bugetul

Stiri Turism
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receptie hotel grecia
Shutterstock

Călătorești în Grecia în 2026? Este posibil să observi o taxă suplimentară atunci când te cazezi la un hotel, într-o vilă sau într-o altă unitate de cazare. 

autor
Anca Lupescu

Este vorba despre Taxa pentru Reziliență Climatică (Climate Resilience Fee), o taxă introdusă de autoritățile din Grecia pentru a sprijini protecția mediului și dezvoltarea infrastructurii din întreaga țară. Deși denumirea poate părea complicată, scopul acestei taxe este simplu. Iată ce reprezintă, de ce a fost introdusă și la ce trebuie să se aștepte turiștii care vizitează Grecia.

Ce este Taxa de Reziliență Climatică și de ce a crescut prețul vacanțelor în Grecia

Taxa pentru Reziliență Climatică (Climate Resilience Tax), cunoscută și ca Taxa pentru Criza Climatică sau Taxa de Mediu, este o taxă obligatorie aplicată pentru fiecare noapte de cazare în unitățile turistice din Grecia.

Autoritățile elene au introdus această taxă pentru a finanța măsuri de protecție împotriva efectelor schimbărilor climatice, precum:

•  prevenirea incendiilor de vegetație;

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•  proiecte de protecție împotriva inundațiilor;

•  refacerea zonelor afectate de dezastre naturale;

•  modernizarea infrastructurii din zonele turistice.

Grecia se confruntă tot mai des cu valuri de căldură extreme, incendii și fenomene meteo severe, în special pe litoral și pe insule. Banii colectați din această taxă sunt folosiți pentru protejarea acestor destinații.

Taxa pentru Reziliență Climatică a intrat în vigoare în 2024 și a înlocuit vechea taxă de cazare pentru turiști.

Spre deosebire de taxa anterioară, care era destinată dezvoltării infrastructurii turistice, noua taxă este folosită exclusiv pentru proiecte legate de protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice.

Cât plătești în plus pe noapte în funcție de tipul de cazare

Valoarea taxei diferă în funcție de tipul unității de cazare, categoria acesteia și perioada din an.

Grecia aplică două perioade tarifare:

•  sezonul de vârf: aprilie – octombrie;

•  extrasezon: noiembrie – martie.

Taxa se achită pentru fiecare cameră, apartament, vilă sau proprietate, pentru fiecare noapte de cazare. De regulă, aceasta se plătește direct la unitatea de cazare, la check-in sau check-out.

Hoteluri

În perioada aprilie – octombrie:

•  hoteluri de 1-2 stele: 2 euro/noapte;

•  hoteluri de 3 stele: 5 euro/noapte;

•  hoteluri de 4 stele: 10 euro/noapte;

•  hoteluri de 5 stele: 15 euro/noapte.

În perioada noiembrie – martie:

•  hoteluri de 1-2 stele: 0,50 euro/noapte;

•  hoteluri de 3 stele: 1,50 euro/noapte;

•  hoteluri de 4 stele: 3 euro/noapte;

•  hoteluri de 5 stele: 4 euro/noapte.

Camere și apartamente autorizate

În perioada aprilie – octombrie:

•  2 euro pentru fiecare cameră sau apartament, pe noapte.

În perioada noiembrie – martie:

•  0,50 euro pe noapte.

Pentru locuințele înregistrate în Registrul de Închirieri pe Termen Scurt din Grecia:

Aprilie – octombrie:

•  proprietăți mai mici de 80 mp: 8 euro/noapte;

•  case individuale mai mari de 80 mp: 15 euro/noapte.

Noiembrie – martie:

•  proprietăți sub 80 mp: 2 euro/noapte;

•  case individuale peste 80 mp: 4 euro/noapte.

Vile și reședințe turistice

Vile turistice mobilate:

•  aprilie – octombrie: 15 euro/noapte;

•  noiembrie – martie: 4 euro/noapte.

Reședințe turistice mobilate:

Sub 80 mp:

•  aprilie – octombrie: 8 euro/noapte;

•  noiembrie – martie: 2 euro/noapte.

80 mp sau mai mari:

•  aprilie – octombrie: 15 euro/noapte;

•  noiembrie – martie: 4 euro/noapte.

Taxa se aplică pentru întreaga unitate de cazare, nu pentru fiecare persoană. Astfel, dacă într-un apartament sau într-o vilă sunt cazați mai mulți membri ai unei familii sau ai unui grup, valoarea taxei rămâne aceeași.

Sumele încasate sunt direcționate către fondul național pentru reziliență climatică și sunt folosite pentru prevenirea incendiilor, intervenții după dezastre naturale și proiecte de protecție a mediului în Grecia.

Cum se achită noua taxă și de ce nu este inclusă, de obicei, în prețul de pe platformele de rezervări

În cele mai multe cazuri, Taxa pentru Reziliență Climatică se plătește direct la unitatea de cazare, fie la check-in, fie la check-out. De obicei, aceasta nu este inclusă în prețul afișat atunci când faci rezervarea online.

Hotelurile, vilele și celelalte unități de cazare au obligația de a încasa această taxă în numele statului grec și de a elibera o chitanță sau un document fiscal pentru suma achitată.

În unele situații, platformele de rezervări, precum Airbnb sau Booking.com, permit plata taxei încă din momentul rezervării, dacă proprietarul a activat această opțiune. Astfel, turiștii pot achita toate costurile înainte de sosire.

Dacă rezervarea este anulată, iar taxa a fost deja plătită, aceasta trebuie returnată. Taxa pentru Reziliență Climatică se aplică doar pentru nopțile de cazare efectiv petrecute în unitatea respectivă.

Potrivit legislației din Grecia, taxa trebuie afișată separat de costul cazării. Astfel, în confirmarea rezervării trebuie să apară distinct:

•  prețul cazării;

•  Taxa pentru Reziliență Climatică.

Unitățile de cazare care nu afișează separat aceste sume nu respectă regulile în vigoare.

Modalitățile de plată diferă în funcție de politica fiecărei unități de cazare. Taxa poate fi achitată:

•  cu cardul, la check-in sau check-out;

•  prin transfer bancar înainte de sosire;

•  prin POS la recepție;

•  în numerar, la sosire sau la plecare.

De regulă, metoda de plată este comunicată turistului în timpul rezervării sau înainte de sosirea la cazare.

Trucuri legale pentru a reduce cheltuielile cu taxele în timpul concediului elen

Această taxă se aplică pentru fiecare cameră sau unitate de cazare și este stabilită în funcție de categoria acesteia, nu de numărul persoanelor cazate.

Taxa se percepe tuturor celor care se cazează în unități turistice autorizate. Spre deosebire de vechea taxă, nu există scutiri generale în funcție de vârstă sau de durata sejurului. Există însă câteva excepții:

•  Nu se plătește taxa dacă stai într-o locuință privată, de exemplu la rude sau prieteni. Taxa se aplică doar unităților de cazare turistice autorizate.

•  Persoanele care locuiesc în Grecia în baza unui contract de închiriere pe termen lung (de regulă, de cel puțin trei luni) nu datorează această taxă.

•  Dacă taxa nu este achitată, turiștii pot primi o amendă sau li se poate refuza cazarea. După plată, unitatea de cazare eliberează de obicei o chitanță, care dovedește că taxa a fost achitată și poate fi solicitată de autoritățile locale.

Dacă vrei să economisești bani, iată câteva sfaturi utile:

•  Alege perioada potrivită. Primăvara și toamna sunt ideale pentru a economisi bani. În extrasezon, cazarea este mai ieftină, iar aglomerația începe să scadă. În plus, plajele sunt mai puțin aglomerate.

•  Ia în calcul mersul cu mașina. Vei economisi bani și vei putea accesa unele dintre cele mai frumoase plaje.

•  Ține și bani cash la tine. În anumite zone, unele restaurante, taverne sau magazine acceptă doar plata în numerar.

Etichete: grecia, obiective turistice, taxe, turisti,

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