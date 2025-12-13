Droguri transportate cu elicopterul. Cum i-au prins polițiștii spanioli pe traficanți: „Este rar”. FOTO

13-12-2025 | 16:48
Poliţia spaniolă a anunţat sâmbătă că a destructurat o bandă criminală ce folosea elicoptere pentru a transporta haşiş din Maroc, un mod mai rar de operare în traficul cu droguri, scrie Reuters.

Elicopterele, care puteau transporta între 500 şi 900 de kilograme de droguri, zburau peste Marea Mediterană către sudul Spaniei, de unde haşişul era apoi transportat pe şosea către alte părţi ale Europei, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzii Civile, Gonzalo Lopez.

Elicopter ascuns într-un hangar izolat

Poliţia a confiscat un elicopter dintr-un hangar izolat, împreună cu 657 kg de haşiş, cinci arme de foc, bani cash şi vehicule în timpul raidurilor pe care le-a întreprins în provinciile Malaga, Almeria şi Murcia.

Şase persoane au fost arestate în cadrul operaţiunii, la care au participat şi agenţii de aplicare a legii din Maroc, Belgia şi Suedia. Cei şase suspecţi au fost arestaţi preventiv sub acuzaţia de trafic de droguri, apartenenţă la o organizaţie criminală şi deţinere de arme de foc.

„Este rar ca elicopterele să fie folosite pentru traficul de droguri, dar ocazional (bandele criminale) încearcă acest lucru. Reţineţi că elicopterele sunt uşor de detectat şi greu de cumpărat pe piaţa neagră”, a declarat o sursă din poliţie pentru Reuters.

La începutul acestui an, poliţia spaniolă a desfiinţat grupuri criminale care foloseau drone pentru a transporta droguri din Maroc în Spania.

Poziţia geografică a Spaniei o face un punct de intrare cheie pentru haşiş în Europa, drog provenind în principal din Maroc, şi pentru cocaina traficată din America Latină.

Haşişul este de obicei traficat pe mare, uneori folosindu-se bărci rapide sau jet-ski-uri.

Garda Civilă nu a precizat când a avut loc operaţiunea, numită Giro.

