Avocata din Cluj și alți opt membri ai rețelei de traficanți de droguri au fost reținuți. Ce s-a găsit la percheziții

04-12-2025 | 17:44
Nouă membri ai rețelei de traficanți de droguri acuzați că au introdus substanțe interzise în țară și chiar în penitenciarele din România au fost reținuți.

autor
Alexandra Clej

Printre ei se află și avocata din Cluj, suspectată că sprijinea gruparea.

Miercuri s-au făcut zeci de percheziții în acest caz, în mai multe județe.

În urma zecilor de percheziții făcute miercuri, făcute polițiștii au ridicat mai multe probe, cantități de substanțe interzise, dar și instrumente de porționat droguri şi cântare, telefoane, documente și dispozitive electronice.

Au fost ridicați și aproximativ 70.000 de lei și 7.000 de euro, iar un autoturism de lux a fost pus sub sechestru.

Gruparea infracţională ar fi adus, încă din luna august, substanțe interzise în România din Spania, Italia și Olanda.

O mare parte din marfă ajungea în penitenciarele de la noi, la deținuți consumatori.

O avocată din Cluj este acuzată că îi ajută pe traficanţi, iar ea ar fi fost cea care ar fi intermediat și legătura cu deținuții.

Astăzi, procurorii au cerut arestarea preventivă a celor nouă suspecți, printre care și avocată, și aceştia urmează să fie prezentați în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

Pentru alte cinci persoane, care se sustrag anchetei, s-a cerut arestarea în lipsă, iar alte două sunt cercetate sub control judiciar.

Sursa: Pro TV

