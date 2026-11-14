Drogurile au fost ascunse într-o perie de păr, care era însă destinată unui deținut chel din Penitenciarul și Închisoarea din Vác. Conform comunicatului administrației penitenciare din Ungaria, coletul poștal a fost interceptat de personalul închisorii, iar în urma verificării acestuia – ascunsă în mânerul periei de păr – a fost descoperită o substanță albă, cu greutatea de aproape 3 grame, suspectată a fi drog, arată 24.hu.

Deținutul căruia îi era adresat coletul are părul tuns la câțiva milimetri, astfel încât utilizarea periei de păr pentru îngrijirea corespunzătoare a părului a părut, la prima vedere, o ușoară exagerare, mai ales că aceasta era în mod evident uzată, fiind plină de fire lungi de păr, arată sursa citată.

Obiectul interzis a fost confiscat de către angajații poliției. Potrivit BVOP, acest caz demonstrează încă o dată că, în încercările de a introduce obiecte și substanțe interzise, pot fi folosite cele mai diverse obiecte de uz cotidian.