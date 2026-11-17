Un purtător de cuvânt al Kremlinului a respins această afirmaţie, spunând că „toate comparaţiile cu Yalta sunt exerciţii de ştiinţe politice care nu au nimic de-a face cu realitatea”, scrie News.ro, care citează France24.

”A spune că cineva se reuneşte pentru a «decide soarta lumii» – cu siguranţă nu este vorba de Rusia şi cu siguranţă nu este vorba de China”, a adăugat purtătorul de cuvânt în comentariile difuzate de mass-media de stat rusă.

„Nu vrem ca nimeni să ne decidă soarta în locul nostru şi nu vom încălca niciodată dreptul altora de a-şi decide soarta”, a spus el.

Preşedintele SUA, Donald Trump a declarat că intenţionează să abordeze subiectul războiului purtat de Rusia în Ucraina în cadrul unei întâlniri foarte aşteptate cu liderul chinez Xi Jinping şi cu preşedintele rus Vladimir Putin, care va avea loc în China.